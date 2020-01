Sequía en 25% del país; poca lluvia a la vista

Investigará cuotas en salud El presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió a las denuncias sobre el incremento de cuotas en los servicios de salud en algunos hospitales, los cuales, dijo, el mandatario, se han presentado sobre todo en centro de especialidades. Llamó a la población a denunciar, con detalles de nombres y el centro médico, de quienes han incurrido en dichos cobros, los cuales atribuyó a resistencias ante el cambio en el sector salud. “Tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación porque desde luego eso impide que el servicio sea gratuito. Eso se da mucho en hospitales de especialidades. No tienen que pagar por atención médicas ni medicamentos, hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas a veces hacían mal uso de los recursos”. Apuntó que ha recibido reportes de que en algunos hospitales del ISSSTE le dicen a la población que “no hay medicamentos por la austeridad”, pero atribuyó a que permeable una “política porque tenían establecido un negocio, había lucro”. Insistió que los casos de irregularidades se deben atender de inmediato. Al señalarse en la conferencia de prensa el caso una persona que denunció que no se le entregó el cuerpo de un familiar fallecido por no pagar una cuota, dijo que, quien cometió esa acción, “actuó de manera ilegal e inhumana”. Aseveró que casos de este tipo se podría seguir presentándose porque se mantiene resistencia al campo. “Acabar con la corrupción lleva tiempo, lo importante es no rendirnos”, agregó. Foto Cuartoscuro / Archivo