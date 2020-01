Celebra la UNAM un siglo dedicada al humanismo iberoamericano

Ciudad de México. En 2020 se cumple un centenario de transformaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del surgimiento de su vocación latinoamericana, pues se conmemora un siglo del rectorado de José Vasconcelos, que dotó a la institución de sentido social, de un escudo y un lema que apunta más allá de las fronteras: Por mi raza hablará el espíritu .

Yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo , manifestó en junio de 1920 en su primer discurso como rector, un cargo que en su opinión no era adecuado para él. Os he dicho que yo no sirvo para conceder borlas de doctor, ni para cuidar monumentos, ni para revisar títulos académicos .

En la rectoría, Vasconcelos se asumió como un delegado de la Revolución de 1910. El cargo que ocupo me pone en el deber de hacerme intérprete de las aspiraciones populares; y, en nombre de ese pueblo que me envía, os pido a vosotros, y junto con vosotros a todos los intelectuales de México, que salgáis de vuestras torres de marfil para sellar pacto de alianza con la Revolución , fueron sus primeras palabras para los universitarios.

Propuso lo anterior porque vivió en esa etapa de México y fue parte de una clase media lastimada, según el historiador Javier Garciadiego. Desde la universidad impulsó campañas de alfabetización al término de ese movimiento social, y convenció a los graduados para que lo acompañaran en esas cruzadas , de acuerdo con explicaciones del especialista hechas en ocasión del 60 aniversario luctuoso de Vasconcelos.

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1882, Vasconcelos conoció la UNAM antes de que existiera como tal, pues estudió en las escuelas nacionales Preparatoria y la de Jurisprudencia, donde se recibió de licenciado en derecho en 1906.

Tras militar en el Partido Antirreleccionista, ocupar cargos en distintos gobiernos revolucionarios y pasar un lustro en el exilio, el presidente Adolfo de la Huerta lo nombró titular del Departamento Universitario y Bellas Artes y rector de la universidad.