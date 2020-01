Autodefensas en Michoacán: ¿héroes o ídolos de plástico?

Integró un clan importante de autodefensas formado por Papá Pitufo, El Americano, El Burrito y otros que habían sido parte de Los templarios. Fue parte del selecto grupo G250, que se encargó de perseguir a líderes delincuenciales como Servando Gómez, La Tuta; Enrique Kike Plancarte; Luis Daniel Sánchez, El Tucán; Francisco Galeana, El Pantera, y Nazario Moreno, El Chayo, entre otros, que fueron arrestados o ultimados.

El Cinco decidió regresar al cultivo de limón y a la crianza de caballos en esa región, entre Tepalcatepec y Jalisco. Se deslindó completamente de la lucha de autodefensas y de lo que ocurría en torno a ella.

En tanto, el médico militar José Manuel Mireles es actualmente delegado en Michoacán del Issste, pero ahora, más que por su participación como líder de grupos de autodefensa, es conocido por sus declaraciones misóginas, luego de referirse a las mujeres como nalguitas y a las derechohabientes que viven en unión libre como pirujas .

Mireles fue detenido en junio de 2014 y estuvo en prisión casi tres años. Hay voces que aseguran que no fue porque portara armas de uso exclusivo del Ejército, sino porque no acató la orden de entregarlas en mayo de ese año. Tras salir de prisión, Mireles se convirtió en activista. Algunos ex miembros de autodefensa afirman que también estuvo involucrado con grupos delictivos; no obstante, durante su tiempo en la cárcel no hubo una acusación formal por ese delito.

Según testigos, hace unos 10 días que vieron al ex líder de autodefensas de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Cemeí Verdía Zepeda, en el centro de Morelia. Caminaba como si nada, y no había huellas de que hubiese sido herido de bala.

El pasado 29 de noviembre trascendió que Verdía había sido víctima de un atentado que lo mantuvo entre la vida y la muerte. A decir de sus familiares, el ex líder de autodefensas estaba en su huerta de papaya cuando fue baleado, presuntamente por un solo agresor que habría utilizado una calibre 25.

Sobrevivió a dos atentados perpetrados por bandas criminales, después de que en 2013 creó una guardia comunal. Estuvo preso en dos ocasiones, acusado de utilizar armas de uso exclusivo de la milicia y también por homicidio, cargos que fueron desvanecidos.

En diciembre de 2014 y mayo de 2015, Verdía sufrió dos emboscadas. La segunda generó una movilización que terminó con la muerte de cuatro de los cinco presuntos agresores, a quienes sus compañeros mataron.

Cemeí Verdía es oriundo de Santa María de Ostula, municipio de Aquila. Su tío Francisco Verdía Macías fue privado de la vida, igual que Ambrosio Verdía Macías, presuntamente por Los templarios. Por temor, salió de su comunidad en 2010 y regresó dos años después. Ahora se dedica al cultivo de papaya, pero algunos dicen que anda en malos pasos .

Hipólito Mora, quien fundó el grupo de autodefensas en La Ruana, el 24 de febrero de 2013, después de haber combatido a la delincuencia organizada, asegura que constantemente recibe amenazas de muerte de criminales. Sigue trabajando en su huerta de limones.