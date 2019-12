El ITAM no es para débiles, síntesis no oficial del ideario itamita

Viernes 20 de diciembre de 2019. Si bien la exigencia y carga académica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) no está por encima de lo que los estudiantes viven en otras casas de estudio, la competencia, el individualismo y los criterios de evaluación resultan un reto para los alumnos. Que el ITAM no es para débiles y que sólo los mejores alcanzan el éxito , son algunas de las ideas esenciales con las que se topan al ingresar y que se sintetizan en la temporada de exámenes finales. Ahí está en juego más que una calificación.

A lo largo de los 73 años que han transcurrido desde su fundación, en 1946, por el ITAM han pasado candidatos a la Presidencia de la República, secretarios de Estado, funcionarios públicos de primer nivel, banqueros y líderes empresariales, muchos de ellos de la élite política y económica. Todos, formados en este mismo sistema pedagógico que resulta asfixiante, según estudiantes y ex alumnos.

Además, la gran mayoría de sus docentes fueron formados en la propia institución, conocen y reproducen el modelo educativo, y algunos promueven también la idea de que esta escuela es cuna de líderes políticos y empresas.

Institución pequeña, de apenas por arriba de 5 mil alumnos en licenciatura y posgrado, el instituto es noticia destacada en las últimas semanas, tras la muerte de Fernanda Michua Gantus, presumiblemente por presiones académicas y estrés.

En un principio se informó que la estudiante se había suicidado debido al agobio escolar, pero su madre, Fernanda Gantus, aclaró en redes sociales que el deceso se debió a un prolongado ataque de epilepsia, ocurrido luego de que fue humillada por un profesor que le aplicó un examen de derecho.

Fernanda sufría ataques de epilepsia y depresión combinados con fuertes migrañas. La causa de su muerte fue un prolongado ataque que su cuerpo no resistió , escribió su madre, quien también exhortó a los jóvenes a que nunca más permitan que los humillen o degraden en ninguna situación en su vida. Son seres humanos que merecen respeto en esta y todas las etapas de su desarrollo .

La muerte de la joven sucedió justamente en el periodo de exámenes finales. Su caso es el segundo deceso en este semestre.

Esta situación generó una situación inédita en la casa de estudios, con protestas estudiantiles y el amago de un paro en exigencia de que las autoridades generen una estrategia integral de atención y de acompañamiento en temas de salud mental y promuevan una política institucional de cero tolerancia a la violencia pedagógica y al hostigamiento escolar.

De acuerdo con testimonios directos y otros más recogidos por los propios estudiantes en diversos blogs, en el instituto fundado por empresarios y banqueros como Raúl Baillères Chávez, no es inusual escuchar a profesores y alumnos decir de manera reiterada frases como: si no puedes vete a la Ibero , el ITAM no es para débiles , si no puedes, vete a estudiar a otro lado .

En el ITAM la exigencia crece conforme se acerca el final de los cursos. La biblioteca Raúl Baillères Jr trabaja las 24 horas del día para que los alumnos puedan preparar ahí sus exámenes finales.