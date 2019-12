Exigen medidas urgentes contra el aumento de feminicidios: 10 al día

Ciudad de México. Ante el incremento de feminicidios en el país, 10 al día, la Red Nacional de Refugios (RNR) demandó al gobierno federal a implementar medidas urgentes para prevenir los asesinatos de mujeres por razones de género, homicidios y desapariciones forzadas.

En conferencia de prensa, Wendy Figueroa, directora de esta red, instó a garantizar el acceso universal a los servicios esenciales para la seguridad integral de las mujeres y la protección de sus derechos, contemplando sus centros de atención, casas de emergencia y de transición.

Destacó que el 54.4 por ciento de las usuarias de los refugios de la RNR no pidieron apoyo a las instituciones de gobierno “porque no creen en ellas”. Expuso que el 42 por ciento de los agresores de las víctimas ya contaban con antecedentes penales y seguían en libertad. Además, alrededor del 15 por ciento de los hombres que violentaron a estas mujeres eran elementos policíacos o militares.

Ante este panorama, Figueroa enfatizó que la sociedad civil “tiene que estar al frente” de los mecanismos de protección para quienes sufren violencia extrema pues, dijo, “ha garantizado una intervención efectiva” y pone en el centro sus necesidad.

La activista resaltó que en los refugios que encabeza el 89 por ciento de las mujeres que han atendido disminuyeron sus niveles de depresión y ansiedad fortaleciendo su desarrollo integral y autoestima.

De igual manera, demandó que se garantice que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 etiquetado para refugios y sus centros de atención externa, que incrementó 6 por ciento comparado con el año anterior, sea aplicado al 100 por ciento. “Específicamente a estos mecanismos y no a otra estrategia en la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Figueroa indicó que las mujeres son desplazadas no sólo de sus hogares sino también de sus entidades por la violencia que sufren. “Deben abandonar sus pertenencias, trabajo, amistades para salvar su vida y la de sus hijas e hijos. Quisiéramos que los refugios no existiéramos pero mientras el Estado mexicano no garantice poder transitar en lo público y lo privado sin miedo y sin ser asesinadas, estos espacios deben de continuar brindando la protección”.