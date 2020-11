Reitera el presidente su rechazo a la relección

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su rechazó a la relección, después de que la Cámara de Diputados aprobó los lineamientos para que los actuales diputados federales puedan buscar la elección consecutiva sin pedir licencia y, por lo tanto, seguir recibiendo apoyos legislativos.

“Nosotros siempre nos hemos opuesto a eso”, pero los cambios a la Constitución para permitir la relección de diputados se hicieron “durante el periodo neoliberal”, los promovieron “los de gobiernos anteriores”, afirmó en conferencia de prensa.

“Ya está en la Constitución, pero hay que aclarar que no fue una reforma que nosotros propusimos. Ya venía de tiempo atrás, sólo que estas cosas no se informan, porque no se ocupa de esto la prensa conservadora, porque ellos fueron los que o promovieron o guardaron silencio cuando se hicieron estas reformas”.

En conferencia de prensa, el Presidente también insistió que los partidos políticos devuelvan al pueblo el “excesivo dinero que reciben” como prerrogativas. Al menos 50 por ciento.

“Que lo entreguen para apoyar ahora que se enfrenta la pandemia del Covid, para que mejoren los servicios hospitalarios; que lo donen para el pago de las vacunas que se van a distribuir de manera gratuita a todos, pero que destinen esos recursos a ayudar al pueblo”.

Muy bien podrían aportar la mitad de las prerrogativas, sostuvo. “Ojalá lo escuchen lo dirigentes de los partidos” y pidió a los medios de comunicación que los entrevisten con esos planteamientos para que “sean sensibles y actúen de manera consecuente, porque no quisieron que se reformara la ley. Es tiempo todavía para resolver esta situación y hablo con autoridad moral”, afirmó.

Recordó que cuando dirigió por primera vez un partido –PRD- entregaron la mitad de lo que les correspondía, tras haber recibido “excesivos” recursos e “iniciamos con la entrega de los libros gratuitos de secundaria en un número importante de municipios. Esto llevó a que el gobierno de (Ernesto) Zedillo decidiera que esos libros iban a ser también gratuitos, como los de primaria”.

Mencionó que otra parte se destinó a un fideicomiso para ayudar a viudas y huérfanos, “porque muchos dirigentes sociales, de oposición, fueron asesinados y eso no debe olvidarse, sobre todo en el periodo de (Carlos) Salinas de Gortari”. Una parte más de ese dinero, agregó, se utilizó para abrir casas de protección a migrantes en la frontera norte.

La segunda vez que fue dirigente partidista –de Morena-, recordó, “también decidimos entregar la mitad de lo que nos correspondía de gastos de campaña” para afectados por el sismo.

Por ello, insistió, “considero tener autoridad moral para decir: sí alcanza y se debe actuar de manera consecuente”.

Previamente, el titular del Ejecutivo federal rechazó que el Centro Nacional de Inteligencia monitoree las actividades de sus adversarios, particularmente del Frente Nacional Anti-Amlo. “No es cierto”, lo que se difundió son “recortes de periódicos. A nadie se espía en el gobierno, a ningún dirigente político, como era antes. Esa es la instrucción que he dado”.

Nosotros, agregó, “no somos iguales, no hacemos espionaje, ya no existe el Cisen. El nuevo organismo de inteligencia, que no de espionaje, le da protección a la gente, se previene de atentados, de los llamados levantones, secuestros, que lleva a cabo la delincuencia organizada, pero se garantizan las libertades. Cualquiera puede con toda libertad manifestarse. Se garantiza el derecho a disentir, no hay escucha de teléfonos. Es otra cosa.

Pidió que se entregue el informe completo sobre ese asunto, porque no afecta y la vida pública, añadió, debe ser cada vez más transparente, por ser una regla de oro de la democracia.