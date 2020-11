Avanza en el Senado reforma al Poder Judicial enviada por el Ejecutivo

En el Senado avanza la reforma al poder judicial que envió el Ejecutivo. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el dictamen con modificaciones y lo turnaron a la mesa directiva para que en la sesión ordinaria de este viernes se discuta en el Pleno y se avale.

El dictamen modifica la iniciativa que elaboró el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y que envió el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la cual eliminaba la facultad de la SCJN para que revisar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF),con los cambios al dictamen se recupera esa facultad.

También se modifica el apartado referente a violaciones graves a derechos humanos y se establece que en caso de estos se turnaran los casos para su investigación a jueces.

El senador de Morena Hernán Martínez presentó un voto particular y manifestó que votará en contra de esta reforma puesto que no se da autonomía a la Escuela de Judicial para la formación de abogados, y esta tiene que contar con autonomía e independencia. Explicó que esa es una recomendación dela ONU y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para separar las funciones del CJN del Poder Judicial para que los que juzguen no estén contaminados con la administración. "Así se hicieron grandes fortunas en el país", dijo.

Dante Delgado,coordinador de Movimiento Ciudadano, criticó el exceso de facultades que pretende dársele con esta reforma al presidente de la Corte y al Consejo de la Judicatura Federal. "Es una reforma parcial,incompleta que nota aspectos sustantivos del empoderamiento del ciudadano para recibir justicia y se concentran en un órgano auxiliar, el Consejo de la Judicatura, facultades excesivas. Se puedeconvertir en un tribunal de Torquemada para doblegar a jueces ymagistrados independientes".

La senadora priista Sylvana Beltrones dijo que se le hicieron algunos cambios para mejorar la reforma, "pero no es la que deseamos todos, no es integral. Sigo con dudas en los plenos regionales y en la Escuela Judicial no se fortalecen las garantías de independencia y autonomía. Otro tema en el que me gustarían cambios es en el amparo directo en revisión porque como se propone en la iniciativa se refuerza la discrecionalidad y esta no es a la corte sino al presidente de la misma".

Damian Zepeda, senador panista, manifestó que la bancada del blanquiazul quedó en libertad de emitir su voto por lo que este será dividido. En particular, subrayó, él votará en contra porque "es una reforma intrascendente, modifica solo a la Corte y no al sistema de justicia".