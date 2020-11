AMLO planea dar rango constitucional a zona franca en frontera norte

Mexicali, BC. Después de firmar el decreto mediante el cual se prolonga la vigencia de la zona franca con estímulos fiscales para los 43 municipios de la frontera norte hasta finales de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció "vamos a ver la forma de convertirlo en ley y elevarlo a rango constitucional", para consolidarlo.

En su visita a esta frontera, López Obrador lanzó un discurso cargado de la agenda fronteriza en la que destacó que en la cancelación de la operación de la planta cervecera Constellation Brands no hay marcha atrás:

"Se llevó a cabo esa consulta y la gente expresó su sentir de que no quería que operará esa planta cervecera en Mexicali por la falta de agua en Mexicali, en el norte del país, se tomó la decisión de no otorgar el permiso para que esta planta operará. Ese es el compromiso. Lo expresó así con toda claridad, para que no haya ningún tipo de desinformación, nosotros tenemos palabra, no somos iguales a los conservadores hipócritas, del doble discurso, de la doble moral".

Al salir el Presidente entre las protestas de un pequeño grupo de inconformes por problemas locales se escucharon los gritos de una presunta "traición" del gobernador Jaime Bonilla, que "ya se pasó del lado de la cervecera por el dinero". López Obrador abrió su discurso con especial énfasis en este tema subrayando que "le digo a la gente de Mexicali que tenga confianza de que esa planta no se va a abrir. Pido a la secretaria del Medio Ambiente (María Luisa Albores, presente en el acto efectuado en el Palacio de Gobierno del estado) que actúe para que dé conformidad con la ley se resuelva".

Después de que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, describió los alcances del decreto que entró originalmente en operación en enero de 2019, López Obrador retomó el tema como parte de sus referencias a la problemática fronteriza, dándose espacio para reconocer, una vez más, a los paisanos, que enviarán este año 40 mil millones de dólares: "nuestros paisanos migrantes nos están sacando del hoyo" en esta crisis sanitaria y económica. "Imagínense lo que significa el apoyo a diez millones de familias, que reciben en promedio 350 dólares mensuales".

Más allá de los efectos macroeconómicos que describió Márquez -entre ellos que la inflación en la frontera norte ha sido de 1.4 puntos porcentuales menor al promedio nacional- el mandatario aludió al cambio que ha significado el decreto a nivel cotidiano.

Durante sus recorridos en campaña, comentó, se dio cuenta de las prolongadas jornadas de trabajo de las mujeres en las maquiladoras que laboraban de 7 de la mañana a 7 de la noche, con salarios raquíticos. El decreto, añadió, implicó un incremento del cien por ciento en los salarios mínimos de la frontera, "a nivel nacional han aumentado en 30 por ciento desde que llegamos".