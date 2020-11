AMLO demanda a la FGR dar celeridad a casos de corrupción

Viernes 27 de noviembre de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aplicar el principio de justicia rápida y expedita en los casos de corrupción –Odebrecht, estafa maestra–, tras destacar la coordinación entre esa instancia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno a las acusaciones contra Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y Crédito Público.

Luego de que Santiago Nieto, titular de la UIF, dio a conocer que abrió una indagatoria contra Videgaray, a raíz de la denuncia del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, señaló que esas instituciones no pueden actuar por separado, y es la FGR la que solicita la información, no el Ejecutivo.

Desde Palacio Nacional afirmó que, como cualquier otro ciudadano, quisiera que no se acumulen los casos. Hay que darles celeridad, lo digo con todo respeto: desahogue todos .