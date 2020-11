"Vamos rápido" en la recuperación económica, asegura AMLO

El informe del Inegi sobre el comportamiento de la actividad económica en el primer trimestre del año “me da la oportunidad de presumir” que “vamos rápido” en la recuperación de la economía, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manifestó: “se nos está cumpliendo nuestro pronóstico: dijimos que nos íbamos a ir al hoyo, como pasó en todo el mundo; se cayó 17 por ciento la economía para el segundo trimestre, abril, mayo y junio, que fue cuando perdimos un millón de empleos y dijimos vamos rápido, va a ser una ´v´, vamos a salir rápido. Y aquí está ya, este es el tercer trimestre”.

También resaltó que el peso mexicano no se ha depreciado. “A pesar de la pandemia, arriba, dos por ciento”, pero lo más importante es “la recuperación de los empleos. Ya vamos hacia 600 mil empleos recuperados, desde agosto. “Vamos avanzando, no se puede decir que el país esté mal”.

Lo anterior, al descalificar el análisis de Bloomberg de que México es el peor lugar para vivir durante la pandemia de Covid-19. “No afecta en nada, la mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto a estas publicaciones. Se entera una minoría, y lo hacen por desinformación, por falta de profesionalismo.

“Las publicaciones famosas suelen equivocarse y a veces algunas actúan sin ética. No creo que sea un asunto de México. Creo que es un error, en una de esas va a haber una aclaración, porque vi la nota, me pareció un exceso, con el propósito de afectar a México pero no está así”.

Desde luego, agregó, “es muy doloroso lo que sucede con la pandemia. Aprovecho para enviar a los familiares del doctor (José Manuel) Mireles mi pésame y a muchos que están sufriendo. Estamos haciendo todo, no sólo los servidores de más alto nivel, también los trabajadores de la salud siguen salvando vidas”.