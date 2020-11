Se "prenden alarmas" entre padres de los 43 por caso Cienfuegos

Ciudad de México. Aunque los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos siguen confiando en el proceso de diálogo con el actual gobierno, el regreso a México del general Salvador Cienfuegos y su posterior liberación “prendió las alarmas” sobre la eventual resistencia de los militares a ser investigados por el caso Iguala, señalaron los voceros de las víctimas.

“A raíz de lo que pasó con el general Cienfuegos, obviamente se prendieron las alarmas dentro del caso Ayotzinapa con respecto a la responsabilidad de los militares [...] Cualquier institución implicada en una grave violación de derechos humanos debe ir a proceso y rendir cuentas. Aquí no hay intocables, o no los debe haber, de acuerdo a la Constitución”, enfatizó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes.

Entrevistado durante el mitin con el cual se conmemoraron este jueves los 74 meses de la desaparición forzada de los normalistas, el litigante indicó que un factor que les hace ver la existencia de voluntad política para investigar y sancionar a los militares involucrados en el caso es el ejercicio de la acción penal en contra del capitán José Martínez Crespo.

“Para nosotros, la prueba iba a ser el auto de formal prisión o el auto de libertad (para Martínez). Se dictó el de formal prisión, entonces creemos que puede haber un tratamiento distinto en el caso Ayotzinapa que en el de Cienfuegos”, apuntó.

Rosales confirmó que el movimiento de familiares de los 43 sigue confiando en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el trabajo de la fiscalía especial sobre el caso Ayotzinapa, “pero (con Cienfuegos) definitivamente sí hay un manotazo de la jerarquía militar para que sus elementos no sean investigados. Vamos a estar muy vigilantes para que eso no suceda” con las indagatorias sobre los normalistas.

El abogado también destacó que es preferible que no se inicien procesos judiciales no consolidados en contra de personajes supuestamente involucrados en la agresión del 26 y 27 de septiembre de 2014, que hacerlo de forma apresurada, con el riesgo de que después no prosperen.

“Debe haber celeridad, pero entendemos que tiene que consolidarse bien la acción penal para poderse ejercitar. Ahí no vamos a presionar tanto a la Fiscalía, de si va a llevar un ejercicio de la acción penal no consolidado y se va a caer. Entonces mejor que trabajen”, puntualizó.

Felipe De la Cruz, otro de los voceros de los familiares de los estudiantes, coincidió en que la liberación del ex secretario de la Defensa Nacional “definitivamente le preocupa a los padres: por una parte hay un discurso de ‘cero impunidad’, y por la otra, la protección al capo, al ‘Padrino’, a Cienfuegos, que hoy sabemos que pertenece a la delincuencia organizada”.

Ante ello, recalcó: “esperemos que cumplan el compromiso signado de llegar a la verdad, tope con quien tope. El Presidente dijo que la verdad no debilita a las instituciones, sino que las fortalece. Entonces esperamos que cumpla lo que dice porque para nosotros es demasiado tiempo ya” sin saber el paradero de los 43.