Se abultan nuevos desvíos en la estafa maestra: UIF

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señalado por Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), como pieza clave en el pago de sobornos para comprar votos a favor de la aprobación de la reforma energética.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, expuso ayer que al expediente del secretario de Hacienda en el gobierno anterior se sumará la información que aporte Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (investigada por la estafa maestra, una operación para desviar recursos públicos por medio de convenios con universidades públicas y empresas fachada), quien anunció que se acogería al llamado “criterio de oportunidad” a fin de colaborar con la justicia en esa investigación.

La UIF abrió una pesquisa al también ex secretario de Relaciones Exteriores rastreando los movimientos bancarios que se remontan a una década por las acusaciones de actos de corrupción, según información generada este miércoles.

Hasta ahora, Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha hecho acusaciones directas en contra del ex funcionario. Las imputaciones fueron reiteradas por Rosario Robles, quien acogiéndose al criterio de oportunidad para conseguir salir de prisión también hizo señalamientos contra el ex titular de la SHCP.

Nieto Castillo reveló que en la estafa maestra faltan 43 contratos que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y otros 105 que se detectaron en la Secretaría del Bienestar.

Al participar en una conferencia con los integrantes de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, titulada Combate a la corrupción, informó que de las 100 empresas detectadas en Nuevo León se levantaron 51 denuncias en tres rubros: empresas fachada, factureras e incluso outsourcing.

Agregó que recientemente el Servicio de Administración Tributaria dio vista de 43 EFOS (empresa que factura operaciones simuladas), que fueron bloqueadas de manera inmediata para generar las denuncias ante la FGR.

Más adelante, al hablar sobre Pío López Obrador, hermano del Presidente, dijo que cuando dieron toda la información al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales “le encontramos un depósito de 400 mil pesos, una camioneta 2013 y una transferencia de 14 mil dólares a Canadá.

“No digo que eso esté bien. Yo sería de la idea de no tener estos flujos de dinero, pero realmente veo esa comparación con lo que recibió en todos estos casos y el de Genaro García Luna, con 2 mil 600 millones de pesos. Lo que planteo es hablar con seriedad y que haya proporcionalidad en las irregularidades”, aseveró.