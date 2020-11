Rechaza AMLO que Poder Legislativo carezca de independencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el poder legislativo carezca de independencia y que por eso desaparecieron los fideicomisos. Recordó que el año próximo habrá elecciones de diputados y, sin violencia, el pueblo soberano decidirá.

En la conferencia de prensa matutina puntualizó que los fideicomisos desaparecieron para evitar la corrupción, “porque había recursos públicos manejados sin control en beneficio de unos cuantos” y se tomó la decisión para que los manejara la Secretaría de Hacienda y se ayude a quienes necesitan de apoyos, “todo el dinero se iba por el caño de la corrupción”.

Agregó que también cuando hablaban, los gobiernos estatales, de que no les llegaba el recurso, “es una gran mentira porque se entrega a estados y municipios lo que corresponde por ley”. Si no están de acuerdo con la distribución establecida por ley, que se aprobó durante el gobierno de Felipe Calderón, no deben engañar diciendo que el Presidente no les entrega los recursos o el presupuesto, agregó.

Sostuvo que si no quieren que siga el Presidente en funciones, “por iniciativa nuestra se creó el mecanismo de revocación de mandato. A principios del 2022, en poco más de un año, se le va a preguntar al pueblo si quieren que siga o renuncie el presidente, que no coman ansias”.

En relación con las controversias constitucionales de los diez estados de la Alianza Federalista, sostuvo que “están en su derecho de hacerlo y la autoridad competente lo va a resolver”.

Agregó que llama la atención que hay gente que defiende al régimen neoliberal, corrupto, de privilegios,”se quiere que sigan los corruptos, afortunadamente es una minoría. La mayoría está a favor de erradicar la corrupción”.

El mandatario recordó que los puertos estarán bajo el mando de la Secretaría de Marina: es un avance importante para evitar el contrabando, el ingreso de drogas, lo que prevalecía y sigue sucediendo en las Apis.