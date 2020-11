Presenta AMLO la Guía ética para la transformación de México

Ciudad de México. Debido a que la crisis de México no sólo es económica o de bienestar material, sino también por pérdida de valores, culturales, morales, espirituales, y de que se presentó en los últimos tiempos una degradación y decadencia, se elaboró la Guía ética para la transformación de México, cuya adopción es de carácter voluntario, señaló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la presentación del documento, en la conferencia de prensa matutina, dijo que no bastan acciones que mejoren las condiciones materiales, también es importante fortalecer los valores, procurar el bienestar material y del alma. Recordó que por eso se habló de una República Amorosa y de la felicidad del pueblo, como fin último del gobierno.

En la elaboración de la guía ética, que contiene 20 principios, participaron Jesús Ramirez Cuevas, Verónica Velasco, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván, Pedro Miguel y Margarita Valdés. El mandatario dijo que es similar a la cartilla moral que elaboró en su momento Alfonso Reyes y se imprimirá para entregar a 8 millones de adultos para que puedan transmitir y analizar con sus hijos y nietos.

El mandatario agregó que es muy importante el cumplimiento del compromiso de dar conocer esta guía ética para la transformación, “porque no sólo de pan vive el hombre; hay que buscar el bienestar del alma, fortalecer los valores y esto no se procuraba. Se hicieron a un lado los valores que existen desde hace siglos en las comunidades, pueblos y familias. No se exaltaban los valores”.

Dijo que se quería destruir toda esa variedad cultural, toda esa creencias, producto del desarrollo civilizatorio de nuestro país, “ahora es exaltar esos valores, enfrentar con esos valores, que no tenemos que importarlos. Que ya se tienen, por ejemplo el valor de la honestidad que es fundamental. El valor de nuestro pueblo es la mayor riqueza de México”.

Se está enfrentando la degradación que significa “la corrupción, que avanzó en los últimos tiempos a la par de que en vez de estos preceptos se fue creando un código perverso, donde los más importante era el lucro, el individualismo, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Dijo que “el código de que el que no transa no avanza; de que si naciste pobre vas a morir pobre; de que en todo tiempo hay quienes tienen fortuna y nacen con fortuna y hay quienes están condenados a vivir en la miseria o que la moral es un árbol que da moras o el que se dedica a la política o no tiene dinero o no es rico no tiene ninguna posibilidad de ascender o dirigir un país. Aquella máxima de político pobre, pobre político. O el de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo, hasta ofensivo. Frente a todo eso, (hay que) exaltar los valores que existen en nuestro país desde tiempos remotos”.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, explicó que la Guía ética reúne el trabajo de la comisión, en cumplimiento del compromiso número 99 de convocar a los mexicanos para elaborar una constitución moral para fortalecer los valores morales y culturales. El trabajo que comenzó en 2018 culminó con el documento, luego de consultas. En él se establece la importancia de los valores y que el comportamiento apegado a normas éticas es indispensable para vivir en armonía.

Agregó que este reforzamiento permite superar rupturas y fracturas, construye confianza, facilita acuerdos y la colaboración, así se impulsan sociedades fuertes, libres y justas.

Al exponer algunos de los principios, Enrique Galván, explicó que el código de ética dijo que se convocó a los mexicanos para que dieran su opinión y el trabajo se concretó en hacer la codificación, no es algo que se quiera imponer a las familias, sindicatos o escuelas, los valores ya existían.

Presentó el principio del respeto a la diferencia, “evitemos imponer nuestro mundo al de los demás”; la libertad, nadie puede estar en paz sin libertad, el único límite son los derechos de las otras personas. Para ejercerla, es necesario que nada ni nadie, interfiera en las elecciones personales, sin dañar a terceros, explicó.

Por su parte, Pedro Miguel, expuso el principio del amor, “esencia del humanismo, anhelo de integración de tu propia persona y de ésta con los demás, es diverso". Dijo que se expresa de múltiples formas. "Cultiva el amor siempre, porque una vida sin amor es el vacío más árido", detalló en su presentación. Otro principio es del pasado y el futuro, “quien no sabe de dónde viene no sabe a dónde irá”.

José Agustín Ortiz Pinchetti detalló el principio del perdón. ¨Pide perdón si actuaste mal, y otórgalo si fuiste víctima de violencia o abuso”. También el de la redención, “no se debe enfrentar el mal con el mal, actualmente es la superación de errores y toma de conciencia por actos indebidos”.