Pide AMLO a FGR "justicia expedita" para casos como Odebrecht y 'Estafa Maestra'

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que aplique el principio de “justicia rápida, expedita” en los casos de corrupción Odebrecht, pago de sobornos para comprar votos a favor de la aprobación de la reforma energética, Estafa Maestra. “Lo que hay que hacer es darle celeridad, que rápido la fiscalía, lo digo con todo respeto, ya desahogue estos casos… todos”.

Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de los señalamientos de Emilio Lozoya en su contra, pidió a la FGR que “no se acumulen los casos.

“Y que no sólo sea de consumo publicitario o propagandístico; o sea, que no haya espectacularidad, como era antes –ocho columnas: se investiga, se les encontraron tantas residencias y departamentos en el extranjero y está por salir orden de aprehensión”.

Lo único que yo quisiera, como cualquier otro ciudadano, agregó, es evitar “acusaciones políticas y más ahora que vienen las elecciones, para evitar que esto se quede en el escándalo político”.

Entiendo que la FGR requiere tiempo porque “están integrando las averiguaciones y están haciendo un buen trabajo; pero es lo que pienso porque si no, cuando soliciten una orden de aprehensión, puede que el juez rechace la solicitud del Ministerio Público por no estar debidamente integrado el expediente”.

Manifestó que lleva tiempo reunir pruebas, escuchar a testigos, llamar a comparecer a involucrados, es un proceso, ojalá y no se tarden tanto”.

Luego que Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, expuso ayer que al expediente del ex secretario de Hacienda en el gobierno anterior se sumará la información que aporte Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (investigada por la estafa maestra), destacó la coordinación entre la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, porque “no se actúa por separado.

“Nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la Fiscalía. Ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el poder Ejecutivo”. Sólo la fiscalía puede solicitar a la UIF la investigación, precisó.

“No puede Inteligencia Financiera estar investigando si no existe una solicitud de la fiscalía o un acto notorio de corrupción denunciado que requiera saber sobre el manejo del dinero, pero todo eso es para entregarlo a la fiscalía, no para nosotros presentar ninguna denuncia. Tampoco podemos dar a conocer esta información para no afectar el debido proceso. Hay que esperar que la fiscalía sea la que resuelva”.

Indicó que cualquiera puede declarar, ya sea legislador o incluso el Presidente de la República, pero en un Estado de derecho, “donde se respetan las leyes, se garantizan los derechos de todas las personas, cuando hay una investigación, cuando se acusa a alguien por un presunto delito, la FGR tiene las facultades y la responsabilidad para atender estos asuntos.

“Nos tenemos que acostumbrar, la Fiscalía tiene autonomía”, subrayó. “Yo no le doy instrucciones a Alejandro Gertz Manero; además él no lo permitiría porque actúa de conformidad con las leyes, es una gente recta, íntegra”.