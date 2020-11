Violencia contra 6 de cada 10 mujeres; 3,800 asesinadas al año: Segob

Ciudad de México. Con un saldo de tres mil 800 mujeres asesinadas al año y con de seis de cada 10 mujeres víctimas de violencia, erradicar este fenómeno es prioridad de una política de Estado, en la que los poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno deben aplicar la tolerancia cero contra esta práctica, propiciada por un entorno machista y patriarcal, aseveró hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

Durante la conferencia matutina, Sánchez Cordero afirmó que ante esta situación no es momento de temer o actuar a medias. El gobierno actúa para erradicar este sistema cultural machista y patriarcal.

El presidente Andres Manuel López Obrador sostuvo que la violencia que padece el país en general es el "fruto podrido del periodo neoliberal". Este sistema, agregó, dejó una profunda descomposición social en el país y abandono de los jóvenes.

-¿Estarán pensando en una fiscalía especializada en atención a feminicidios? -se le preguntó.

-No se descarta hacer todo lo necesario para seguir luchando en la violencia contra las mujeres. Eso va a analizarse y resolverse pronto. Se va a hacer todo lo necesario para proteger a las mujeres como se protege a todos los mexicanos. La violencia contra la mujer tiene que ver con el machismo pero también con las condiciones de pobreza y marginación, de desigualdad que prevalece en México

El mandatario destacó que en México el gobierno ya no es el principal violador de los derechos humanos, porque no se permite la corrupción ni la impunidad.

Fortalecer la prevención

Sánchez Cordero dijo que es momento de actuar desde el ámbito personal y colectivo para impulsar acciones que fortalezcan la prevención y atención a la violencia contra la mujer, que representa un gran reto, porque se encuentra en todas partes, en los hogares, en los centros de trabajo y en la vida cotidiana.

Con base en informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la secretaria dijo que ocho de cada 10 mujeres tienen temor de ser agredidas; cada día 32 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres, vícrimas de la violencia y una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia en el ámbito escolar con mayor prevalencia de la violencia sexual.

Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujer, sostuvo que son diversas las causas de la violencia contra las mujeres. Provienen de la exclusión económica, cultural y social.

Lamentó que sólo un 50 por ciento de los feminicidios en promedio terminan en condena, aunque hay entidades donde la impunidad es de hasta el 98 por ciento.

Sánchez Cordero dijo que en una reunión con madres de mujeres asesinadas la denuncia central fue que los casos no avanzan en las fiscalías estatales. Destacó la necesidad de revisar el marco legal, porque la sociedad luchó mucho por contar con fiscalías autónomas que no fueran coptadas por los gobiernos, pero ahora, gracias a la autonomía, no rinden cuentas a nadie.

Reconoció que en muchas ocasiones esta rebasadas por la falta de presupuesto y por la carencia de personal, por lo que debe buscarse la forma de fortalecerlas, “es es una de las graves preocupaciones ahora”.

Agregó que para fortalecer la capacidad de respuesta y la atención integral y especializada, a través de la Comisión Nacional de Víctimas se han promovido la instalación de mesas de acceso en 14 estados y “vamos por todas las entidades en este año”.

La secretaria demandó poner un alto al matrimonio infantil y desalentar el embarazo adolescente, porque hay niñas de 10 años que ya se convierten en madres. En un programa preventivo, Inmujeres ha destinado 170 millones de pesos en los municipios.