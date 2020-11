Rosario Robles formaliza ante FGR solicitud de criterio de oportunidad

Ciudad de México. Rosario Robles Berlanga presentó de manera formal la solicitud para obtener el criterio de oportunidad para aportar su testimonio sobre el esquema conocido como la "Estafa Maestra". Los abogados de la ex secretaria de Estado acudieron a la oficialía de partes para entregar el documento y de esta manera obtener el beneficio.

La petición tendrá que ser aprobada por la FGR, como parte acusadora, y luego presentada en audiencia judicial. Robles Berlanga busca ser testigo colaborador a través del criterio de oportunidad, una figura incluida en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que permite al Ministerio Público no ejercer la acción penal contra un acusado si es que considera que esto le reditúa un beneficio, como sería en este caso, con información que vincule a otros implicados en el caso y permita esclarecer cuál fue el destino final del dinero sustraído.

Al acogerse al criterio de oportunidad, el imputado acepta su culpa en el delito del cual se le acusa, aunque no será procesado ni sentenciado, a cambio de colaborar en las investigaciones del caso, según el acuerdo al que haya llegado con la fiscalía.

Ayer, Sergio Arturo Ramírez, quien forma parte de la defensa legal, afirmó que Robles está dispuesta a entregar a la FGR información que demuestre que Videgaray fue el responsable de los desvíos de recursos relacionados con la estafa maestra y financiamiento ilícito a las campañas presidencial en 2012, las legislativas y estatales de 2015 y la de José Antonio Meade en busca de la Presidencia, en 2018.

Cinco de los señalados como cómplices de Robles Berlanga ya han buscado acogerse a este criterio y varios forman parte de los testigos que podrá utilizar el Ministerio Público durante el desahogo del juicio.

El más reciente es Emilio Zebadúa González, quien fue oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la de Desarrollo Social (Sedesol) cuando las encabezó la ex funcionaria.

Quienes también ya se declararon como testigos colaboradores son José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones; y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación yEnlace Institucional en la Sedatuy la desaparecida Sedesol.

Asimismo, el ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, se acogió al criterio de oportunidad a cambio de aportar información útil, veraz y confiable que permitirá a las autoridades ministeriales realizar el esclarecimiento de los hechos.

Todos ellos han aceptado ya algún grado de participación en la estafa maestra, un esquema basado en la entrega de contratos a universidades públicas, proyectos que jamás se concretaron y sin embargo se pagaron, causando un daño al erario de alrededor de cinco mil millones de pesos.