Rosario Robles: hablaré “con la verdad” sobre el desvío de fondos

Ciudad de México. Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), afirmó en su cuenta de Twitter: he decidido acogerme a la figura de testigo colaborador , y que hablará con la verdad en torno a los desvíos de recursos que se cometieron en las instituciones que encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La ex funcionaria escribió a las 19:45 horas en esa red social, casi 10 horas después de que sus abogados difundieran su intención de que buscaría beneficios legales colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones que se han iniciado en torno a la llamada estafa maestra.

Al respecto, en su Twitter, la ex funcionaria federal señaló: se han hecho declaraciones que no fueron acordadas conmigo. He instruido a mis abogados a atenerse al procedimiento judicial , sin desmentir de manera tajante lo dicho por la mañana durante una conferencia de prensa por el litigante Sergio Arturo Ramírez, quien indicó que hablaba en su representación.

Asimismo, el mensaje de Robles se difundió tres horas después de que el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray escribiera un mensaje en su cuenta de Twitter, en el cual refiere lamentar profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamento , que lo dicho por el abogado Ramírez es totalmente falso , que está listo para atender el llamado de la autoridades y que no permitirá que se le difame.

Por la mañana, en la explanada del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, Sergio Arturo Ramírez afirmó que Robles está dispuesta a entregar a la FGR información que demuestre que Videgaray fue el responsable de los desvíos de recursos relacionados con la estafa maestra y financiamiento ilícito a las campañas presidencial en 2012, las legislativas y estatales de 2015 y la de José Antonio Meade en busca de la Presidencia, en 2018.

El litigante señaló en varias ocasiones que el único responsable de esos desvíos fue Videgaray, y que no hay elementos que demuestren responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto ni de Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación.

En la conferencia, que tuvo lugar después de que visitó a la ex secretaria de Estado (quien se encuentra presa desde agosto de 2019 acusada de ejercicio indebido del servicio público, y está pendiente que se le cumplimente una orden de captura por delincuencia organizada), el abogado señaló: “a partir de hoy, todo va a ir directo a Luis Videgaray. La maestra ya lo manifiesta directamente, va a darse toda la información que requiera el Estado mexicano para llegar a cualquier cuestión relacionada a irregularidad o movimiento de recursos por instrucciones de Videgaray.

Rosario Robles deberá proporcionar información eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño causado al erario, señalando fechas, montos y responsabilidades de todos los funcionarios que intervinieron en los desvíos, comenzando con quién ordenó dicho esquema .

El abogado aseguró que su clienta nunca hizo transferencias del erario a cuentas del PRI, ya que carecía de facultades para hacer uso de los recursos y desconocía los movimientos que ordenó Videgaray. Todo va a quedar bien determinado en el momento de su declaración, y de ahí se va especificar exactamente cómo y en qué forma fue que él dio la instrucción y a quién se la dio para que salieran esos recursos, de los cuales ella nunca tuvo conocimiento; ella no siguió instrucciones de Luis Videgaray, hay una cadena que viene debajo de ella , expuso el penalista.

Debe dar pruebas

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró respetable la decisión de Robles de convertirse en testigo protegido y denunciar a altos funcionarios del pasado gobierno que se beneficiaron con el desvío millonario de recursos mediante empresas fantasmas, pero destacó que deberá probar sus acusaciones.

Debemos ser muy cuidadosos con los funcionarios a los que señale y muy claros de que se requiere prueba para inculpar a funcionarios, porque es de todos conocido que Robles y Videgaray fueron adversarios internos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sobre esa base, Robles puede aportar bastante en la lucha contra la corrupción que ha iniciado el Presidente , agregó.