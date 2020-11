Reitera Robles compromiso de "hablar con la verdad"

Por segundo día consecutivo, Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), reiteró en su cuenta de Twitter su compromiso “de hablar con la verdad” y que “seguro habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán”.

La ex funcionaria escribió al medio día de este miércoles en esa red social, que pidió a sus abogados Epigmenio Mendieta y Sergio Ramírez “generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad, consciente de lo que significa”.

Sin embargo, de nuevo no desmintió las acusaciones en contra del ex secretario de Hacienda y relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. Ayer, su abogado Sergio Ramírez afirmó que Robles Berlanga está dispuesta a entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) información que demuestre que Videgaray fue el responsable de los desvíos de recursos relacionados con la Estafa Maestra y financiamiento ilícito a las campañas presidencial en 2012, las legislativas y estatales de 2015 y la de José Antonio Meade en busca de la Presidencia, en 2018.

Reitero mi compromiso de hablar con la verdad. He pedido a mis abogados @EpigMendieta y #SergioRamírez generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad, consciente de lo que significa. Seguro habrá quienes nieguen los hechos pero las pruebas hablarán — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 25, 2020

El litigante señaló en varias ocasiones que el único responsable de esos desvíos fue Videgaray, y que no hay elementos que demuestren responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto ni de Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación.

Lo anterior ocasionó que Robles Berlanga reaccionara en la noche y escribiera en su cuenta de Twitter que se habían hecho declaraciones “que no fueron acordadas conmigo. He instruido a mis abogados a atenerse al procedimiento judicial”, sin desmentir de manera tajante lo dicho por la mañana durante una conferencia de prensa por el litigante Ramírez, quien indicó que hablaba en su representación.

Al respecto, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray también escribió ayer martes un mensaje en su cuenta de Twitter, en el cual refiere lamentar “profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamento”, que lo dicho por el abogado Ramírez “es totalmente falso”, que está listo para atender el llamado de la autoridades y que no permitirá que se le difame.