Marchan en CDMX en memoria de mujeres víctimas de violencia

Ciudad de México. Madres de víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas encabezan la marcha en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy. Al grito de “justicia” iniciaron la movilización en punto de las 16 horas del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo.

Atrás de familiares de víctimas le siguen mujeres estudiantes, trabajadoras y sindicalistas en su mayoría vestidas de negro quienes portan cruces rosas y una enorme manta con la leyenda: “México feminicida”.

Pese a los llamados de los mismas organizaciones y colectivas a los grupos de mujeres encapuchadas que portan mazos y latas de aerosoles, de que se mantengan atrás de los familiares,éstas no han echo caso y se adelantan vandalizando las vallas metálicas de algunos inmuebles y han roto los cristales de un Oxxo.

“Ni una más, ni una asesinada más”; “Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos”; “Seguiremos luchando por la autonomía y la libertad de nuestros cuerpos”, y “no a la criminalización de la protesta”, son algunas de las consignas que portan las manifestantes.

Entre los familiares de víctimas se encuentra Claudia Sanroman Aguilar, madre de Reyna Karina, quien desapareció hace ocho años en Tlalnepantla, Estado de México, pero a la fecha no sabe nada sobre su paradero.

“Ella tenía 25 años de edad cuando desapareció, vivía con su marido Alejandro Romero, pero él no da razones de mi hija. Tiene a mis nietas y no me permite verlas”, narró.

En este día, dijo, “pido a las autoridades que nos ayuden, que no dejen el expediente olvidado en las oficinas. Que den respuesta a las angustias de todas las madres que tenemos hija desaparecidas porque ya no es vida”.

Frente a Palacio Nacional. Foto: Afp

Un grupo de jóvenes encapuchadas se enfrentaro con la policía y prendieron fuego a casas de campaña del campamento de Frena. Fotos: Ap