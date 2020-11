Gobierno e IPN ofrecen disculpas a madre de víctima de feminicidio

Ciudad de México. Este miércoles, autoridades del gobierno federal y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) le ofrecieron una disculpa pública a Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, quien era alumna de dicha casa de estudios y fue víctima de feminicidio en enero de 2016.

La ceremonia se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia, en un acto con aforo restringido en el cual sólo permitieron la entrada de la familia de la joven asesinada y de algunos cuantos reporteros gráficos, como medida de seguridad ante la pandemia de Covid-19.

Antes de ingresar al recinto, Zamudio reivindicó el derecho de todas las mujeres a tener una vida libre de violencia y le exigió a autoridades y medios de comunicación que dejen de criminalizar su lucha y la de otros colectivos feministas y de familiares de víctimas de feminicidio y otras violaciones graves de derechos humanos.

“Por muchos años estuvieron ocultando la violencia hacia las mujeres en el IPN. El de Mari es un feminicidio ocasionado por integrantes de esa institución, y el que acepten que hay violencia de género es un avance y va a ayudar para que ese protocolo (contra la violencia) de género también ahora sea funcional, que sí sirva. Vamos a erradicar la violencia dentro del IPN y espero que de todas las escuelas y todas las universidades”, recalcó.

La integrante del Frente Nacional Ni Una Menos dijo tener “muchos sentimientos encontrados: tengo mucho coraje y mucho dolor, porque yo quería estar con mi hija graduándose y realizando sus proyectos de vida. Yo no necesitaba una disculpa, necesitaba tener a mi hija con vida, a mi familia completa, eso es lo que yo necesito. A lo mejor no puedo recuperar la vida de mi hija, pero sí ayudar a que no haya una Chuy menos, a qué no haya más chicas inocentes asesinadas”.

En el mismo tono, señaló que espera que se giren cuanto antes las órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables por el asesinato de su hija, para que el proceso de búsqueda de justicia no se reduzca a una mera disculpa.

“Acaban de aceptar que es un feminicidio y que hubo omisiones por parte del gobierno. Es el primer paso, (pero) todavía no podemos decir que esta batalla se ha ganado, porque no. Creo que apenas comienza. Todavía falta la integración de la carpeta y que si hay presuntos responsables, se giren las órdenes de aprehensión y que caiga quien caiga.

“Esto de hoy no es un favor. Nadie me está regalando nada y no le debo nada a nadie. La disculpa se logró por la Recomendación 9/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esa queja la interpuse desde hace tres años. Si es necesario llevar el caso de mi hija a instancias internacionales, lo voy a hacer, porque es el principio: porque quiero a los responsables en la cárcel y a los servidores públicos que están involucrados. Sí hay responsables, los quiero en la cárcel”, enfatizó.