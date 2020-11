Espera AMLO conclusión del proceso electoral de EU para pronunciarse

Luego de que el mandatario de China, Xi Jinping, felicitó a Joe Biden por su triunfo en las elecciones estadunidenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que espera a que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para pronunciarse. “¿Cómo nosotros vamos a permitir que nos acarreen?; ¿qué no somos representantes de un gobierno y de un país independiente, libre y soberano?, ¿por qué la cargada?, ¿por qué el acarreo? No hay ninguna diferencia, estamos esperando que se resuelvan las cosas”.

Manifestó no estar de acuerdo con las muestras de felicitación por adelantado y tampoco “tenemos nada que temer; vamos a mantener esta política de respeto mutuo. No hay diferencias con nadie y hemos llevado una muy buena relación con el gobierno del presidente (Donald) Trump. Esperemos que, de acuerdo a lo que decida la autoridad electoral en Estados Unidos o las instancias legales, quien sea declarado triunfador mantenga con nosotros, porque lo deseamos, una buena relación. En su momento vamos a pronunciarnos, a expresar nuestro reconocimiento”, ratificó en conferencia de prensa.

Insistió que no tiene nada en contra de ningún candidato o partido en el extranjero. “Es un asunto que tiene que ver con la política exterior de México, que se ajusta a lo que establece el artículo 89 de la Constitución. Nosotros tenemos que aplicar los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, que tienen su origen en la frase memorable del presidente Juárez de que entre las personas como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.

No hay por qué adelantar tiempos, subrayó, “cuando termine el proceso electoral en Estados Unidos nos vamos a pronunciar. No tenemos problema con ningún gobierno extranjero ni con ningún partido del extranjero, lo que queremos es apegarnos, ceñirnos a la política de principios que se abandonó durante mucho tiempo en materia de relaciones internacionales”.

Explicó que no está de acuerdo con las muestras de felicitación por anticipado, porque “nosotros padecimos de eso, después de que en el “fraude de 2006, y todavía no se terminaban de contar los votos, estábamos pidiendo ´voto por voto, casilla por casilla´ -coreó- y el presidente de España, se pronuncia a favor del que estaba siendo impuesto como presidente, que no hay ninguna duda de que fue una elección fraudulenta”.

Ante ello, “cómo vamos a proceder de manera apresurada, tenemos que actuar con responsabilidad y no tenemos nada en contra de ningún candidato, de ningún partido. En su momento ya nos pronunciamos porque lo que resuelvan las autoridades electorales, porque es un proceso que aún no concluye.

Comentó que ayer, después de que el presidente Trump “tuiteó algo sobre la oficina administrativa” para la transición, “todo mundo diciendo ´ya se aceptó´, una gran lanzada en ese sentido en los medios y nos llegó hasta acá. ´Bueno, si ya dijo que esa oficina que se hiciera cargo de la transición, ya no hay más que hacer´. Eso ayer en la mañana, en la reunión de seguridad.

“Mi opinión es vamos a esperarnos, estábamos terminando la conferencia de ayer, cuando ya estaba un twitter diciendo otra cosa. Entonces lo mejor es esperarnos y México va a mantener una política de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobierno”.