“Viable y necesaria”, contratación de 500 mil trabajadores por el gobierno

Ciudad de México. El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse), Joel Ayala Almeida, dijo que la contratación de aproximadamente 500 mil trabajadores por parte del gobierno federal, los cuales laboran actualmente dentro de la administración pública federal bajo el esquema del outsourcing, “es viable y necesaria”.

En estos momentos es más oneroso y representa un mayor gasto que cada dependencia federal celebre sendos contratos con empresas privadas, las cuales en un alto porcentaje representan a trabajadores de áreas de limpieza, cocina, seguridad y en espacios de tecnología especializada, comentó.

En reunión con medios de comunicación, expuso como ejemplo que al subscribir una contrato con una empresa privada al trabajador le corresponde “como ingreso per capita lo máximo una tercera parte de lo que suscribe monetariamente. De manera que si damos un ejemplo, por cada trabajador se establece una cantidad de 12 a 13 mil pesos, el mínimo, al trabajador le cubren prácticamente el salario mínimo vigente que son 3 mil 748 o en su caso alrededor de 5 mil pesos mensuales.

Y la diferencia que corresponde a alrededor de 8 mil pesos “entran en la oscuridad y no necesariamente hay la transparencia en donde se ubique ese monto que representan... Es un cobro excesivo de las empresas privadas. Las estamos beneficiando a costa de un ingreso per capita sumamente castigado de manera que no hay justicia laboral, no hay justicia salarial”.

Ayala Almeida se pronunció porque se contrate a ese número de trabajadores que se encuentran en el "limbo laboral" para que en un acto de justicia laboral, se les otorgue un empleo formal, un salario seguro y justo, así como la seguridad social integral tan importante en estos momentos para la familia trabajadora. Lo anterior, agregó, les va a permitir incorporarlos al Issste, Fovissste “y en caso si así lo dan al Pensionissste como la afore pública”.

El gobierno federal, que agrupa a la inmensa mayoría de estos trabajadores de limpia y de cocina y de vigilancia, y en menor escala de los trabajadores muy especializados que cuenta CFE y Pemex, tiene capacidad “para hacerle frente a otorgarles un trabajo de servicios permanentes”, destacó.

La central sindical reiteró su posición en favor de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que se refiere a la contratación de trabajadores mediante el procedimiento conocido como Outsourcing, y “la importancia histórica” para eliminar los contratos laborales existentes por tres o hasta seis meses, “que son una argucia que trunca los alcances del movimiento sindical en favor de los trabajadores mexicanos”.