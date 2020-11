Rosario Robles: se han hecho declaraciones no acordadas conmigo

Ciudad de México. Casi diez horas después de que el abogado Sergio Arturo Ramírez hablase en su nombre, Rosario Robles Berlanga publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el cual señaló que ha decidido acogerse a la figura de testigo colaborador y que por el momento es lo único que puede informar. “Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”.

Esta mañana, el defensor de Robles habló con reporteros después de visitar a la ex secretaria, quien está presa en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto del año pasado. Ahí dijo que la ex secretaria de Estado, se acogerá al criterio de oportunidad como testigo colaborador para denunciar al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por el presunto desvío de recursos destinados para campañas políticas entre 2012 y 2018 en favor de candidatos del PRI, incluida la del estado de México, además del esquema conocido como la Estafa Maestra.

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 25, 2020

En las campañas señaladas fueron candidatos del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, respectivamente.

Agregó que la ex titular de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, dejará de manifiesto ante el Ministerio Público Federal que Videgaray Caso ordenó a las estructuras institucionales de Sedesol y Sedatu el uso de los recursos financieros para favorecer a los candidatos del PRI en dichas contiendas, de manera directa ocultando los datos de dicha operación.

El jurista sostuvo que dicha acusación no contempla al ex presidente Peña Nieto, toda vez que, reiteró, las evidencias obtenidas por la defensa involucran directamente al ex titular de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, expresó que la ex titular de Sedatu nunca realizó transferencias del erario público a cuentas del PRI, ya que carecía de facultades para hacer uso de los recursos y desconocía los movimientos que ordenó Luis Videgaray.

“Rosario Robles nunca hizo ninguna transferencia y todo va a quedar bien determinado en el momento de su declaración y de ahí se va especificar exactamente cómo y en qué forma fue que él dio la instrucción y a quién le dio la instrucción para que salieran esos recursos, de los cuales ella nunca tuvo conocimiento, ella no siguió instrucciones de Luis Videgaray, hay una cadena que viene hacía debajo de ella”, expuso el penalista.

"La maestra ya lo manifiesta directamente hoy, va darse toda la información que requiera el Estado mexicano para llegar a cualquier cuestión relacionada a irregularidad o movimiento de cualquier tipo de recursos o instrucciones que tuvieron que tener con Videgaray".

"El ex secretario de Haciendo presuntamente participó o tuvo alguna responsabilidad en los fondos que se utilizaron en las campañas electorales mencionadas", dijo Ramírez.

Agregó que el caso de la Estafa Maestra "no existe, es un elemento que no podemos contemplar dentro del proceso de Rosario Robles, porque dentro de su proceso no hay facultades que hubieran permitido que ella pudiera tener disposición de los recursos".