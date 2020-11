Anuncia abogado que Rosario Robles irá contra Videgaray y exonera a Peña

Ciudad de México. La ex secretaria de Desarrollo Rosario Robles Berlanga, se acogerá al criterio de oportunidad para denunciar al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por el presunto desvío de recursos destinados para campañas políticas entre 2012 y 2018 en favor de candidatos del PRI en ese entonces a la presidencia, Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, asi como para gobernador del estado de México, además por el esquema conocido como la Estafa Maestra.

"Después de hablar con la maestra Robles, se llegó a a la determinación de que vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República. Ahorita vamos a plantearlo a la FGR y a la Fiscalía de Inteligencia Financiera para llegar a Luis Videgaray. La maestra ya lo manifiesta directamente hoy va darse toda la información que se requiera el Estado mexicano para llegar a cualquier cuestión relacionada a irregularidad o movimiento de cualquier tipo de recursos o instrucciones que tuvieron que tener con Videgaray", señaló el abogado Sergio Arturo Ramírez, quien forma para de la defensa legal de Rosario Robles.

En conferencia luego de visitar a la ex secretaria de Estado quien permanece privada de la libertad en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, desde el 13 de agosto del año pasado, dijo que Rosario Robles aportará todos los datos de prueba necesario y que por el momento no hay alguna información ni señalamiento directo en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, ni de algún otro funcionario.

"Al ex presidente Peña no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra a él, todo es Luis Videgaray.

"El ex secretario de Haciendo presuntamente participó o tuvo alguna responsabilidad en los fondos que se utilizaron en las campañas electorales mencionadas, "en los cuales Videgaray tuvo injerencia y fue quin dio instrucciones expresas para que se utilizarán recursos para la campaña del ex presidente Peña Nieto".

Agregó que el caso de la Estafa Maestra "no existe, es un elemento que no podemos contemplar dentro del proceso de Rosario Robles porque dentro de su proceso no hay facultades que hubieran permitido que ella pudiera tener disposición de los recursos de los cuales son mal llamados para la Estafa Maestra, pero lo que sí es que toda la mecánica constructiva de donde pudieron darse indicaciones a diversos actores políticos que saldrán de las entrevistas que se llevarán a cabo en la FGR saldrá al final del camino y por conducto de ella que fue Luis Videgaray Caso quien dio rodas las indicaciones para que todo sucediera".

La defensa legal no descartó que Robles Berlanga interponga una denuncia en contra de Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor y más cercano colaborador. "Pudiera pero en el criterio de oportunidad no podemos ir en grados jerárquicos hacia abajo, tenemos que ir arriba y quién tiene realmente una responsabilidad no sólo en esto, sino en muchas otras cuestiones en el gobierno de Enrique Peña Nieto es Luis Videgaray".

eiteró que Rosario Robles se siente "desilusionada de que la tratan de involucrar para safar a un sin número de personas de cosas que ella no es responsable, por eso viene a decir lo que ella sabe y lo que le consta".