Réquiem por Víctor Flores Olea / Porfirio Muñoz Ledo

Estas notas, urdidas en desvelos premonitorios buscaban estimular la vitalidad de la cultura. Pretensión inocua frente a la brutalidad de la muerte. Víctor se extinguió como un estallido y no como un susurro. Cimbró nuestras edades y reanimó sueños morosamente compartidos.

Víctor fue mi amigo vitalicio. Engendrados en una misma cápsula del tiempo, fuimos entusiastas camaradas de viajes teóricos, estéticos y mundanos. Su ojo certero y su mirada larga alentaron nuestra curiosidad por el mundo. La jovialidad y el ingenio salpicaban sus diálogos. La rotundidad de las frases y el lenguaje corporal volvían digerible lo más abstracto. Acentuaba el lenguaje mexicano, que luego decantó en italiano. Dueño de un gran talento plástico, se entregaba al entorno que, a su vez, lo nutría. Adicto al instante, en tanto condensación de sucesos, solía magnificarlo. Vamos a inflar la anécdota, mano era su frase identitaria.

Antes que intelectual y maestro, conocí al flaco Flores, joven esbelto que provenía de la Escuela Nacional Preparatoria. Consciente de su linaje intelectual: el tío abuelo era don Teófilo Olea y Leyva, ilustre jurista guerrerense, integrante de Los siete sabios y ministro entonces de la Suprema Corte.

Tomó muy en serio la profesión de abogado. Compañero de Genaro Vázquez Colmenares, hijo a su vez del político oaxaqueño promotor de los derechos indígenas en el gobierno del general Cárdenas. Ambos se iniciaron en el mismo bufete jurídico. Después de un reñido concurso de oratoria, cuyo campeonato empatamos Genaro y yo, el director de la Facultad de Derecho, Mario de la Cueva nos invitó a formar una revista, cuyo título Medio Siglo, dio nombre a nuestra generación. Víctor y Genaro invitaron a Carlos Fuentes y yo a Javier Wimer y Rafael Ruiz Harrel. Se formaron dos grupos uno más inclinado a la literatura y otro preocupado por los dramas políticos latinoamericanos y nacionales. Sumaron sus colaboraciones, entre otros: Sergio Pitol, inseparable de Luis Prieto Reyes, Arturo González Cossio, Enrique González Pedrero, Marco Antonio Montes de Oca, Eduardo Lizalde, Jaime Bañuelos, Carlos Monsiváis y Salvador Elizondo que firmó con Víctor un espléndido ensayo La idea del hombre en la novela contemporánea víncu-lo de unidad profunda, hasta en el modo de hablar.

Víctor y Carlos se sumaron al Movimiento de Liberación Nacional, mientras otros colaboramos con el presidente López Mateos dentro del proyecto de la izquierda constitucional. Víctor Rico Galán subrayó ese desdoblamiento generacional como dos opciones complementarias. La mayor parte nos instalamos más tarde en Europa, Víctor en Roma y luego en París, Rafael en Gran Bretaña, Arturo en Alemania y Javier y yo en Francia. Pitol inicio tempranamente su carrera cultural en la diplomacia.

Víctor tuvo una estancia gozosa en Italia, se adentró en las vertientes de su cultura y se volvió especialista en Gramsci. Más allá de los grandes monumentos nos mostró su pasión por el detalle y la perspectiva. Javier y yo comíamos con él en Vía Marguta cuando voló la noticia del terremoto de 1957. Ciudad destruida titulaban los diarios mientras Víctor, asolado por las imágenes, creía ver las ruinas de la colonia Hipódromo y hasta de su propia casa.

Se trasladó más tarde a París, donde nos sacudieron los acontecimientos de esa época: la guerra de Suez, la revolución en Argelia, la llegada del general De Gaulle al poder, las manifestaciones callejeras, el décimo Congreso del Partido Comunista de la URSS y el divisionismo de Kruschev, la extensión de la Marxología y del movimiento no alineado, los debates entre Sartre y Merleau-Ponty, la neutralidad de Camus, los cursos radiofónicos de Raymond Aron; en fin, la cultura de boulevard . El maestro de la Cueva se integró a nosotros en su año sabático y vivió modestamente en un hotel de la Plaza de la Sorbona, compartió y a veces financió nuestras correrías, a las que llamábamos sacrificios por la cultura tomando una frase del maestro. Don Mario acudía con frecuencia a la Facultad instalándose en la primera fila y habida cuenta de su edad a veces lo interpelaban los profesores.