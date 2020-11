Rechaza Videgaray acusaciones de Robles: es "inmoral" su estrategia

Ciudad de México. El ex secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso calificó de “errada e inmoral” la nueva estrategia legal de Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de Rosario Robles, y advirtió que la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes.

Advirtió que “el mecanismo de moda 'me salvo culpando a Videgaray' tiene un limite, ese limite son la verdad y la ley”.

En una carta fechada en Cambridge, Massachusetts, el también ex canciller dijo que se enteró por los medios de comunicación “ con enorme sorpresa” de las declaraciones del licenciado Ramírez y señaló que no permitirá que se le difame, por lo que habrá de defender su honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes.

Subrayó que lo dicho por el abogado Ramírez carece de sustento alguno, por lo que Rosario Robles no podrá probar mentiras. “Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada Estafa Maestra y mucho menos me beneficie de dicho presunto mecanismo”, dijo.

Aseveró que siempre actuó dentro del marco legal y las únicas pruebas en su contra son dicho de personas que quieren eludir su responsabilidad.

Videgaray agregó que nunca fue jefe de Robles y que en el gabinete (del entonces presidente Peña Nieto) no hubo relación de subordinación entre ellos.

Luego citó que en las ampliaciones presupuestales a las dependencias encabezadas por Robles se dieron conforme a la ley y para fines específicos lícitos, por lo que la rendición de cuentas fue responsabilidad exclusiva de cada dependencia, no de la secretaria de Hacienda, menos aún de Relaciones Exteriores.

“Es un sinsentido descarado pretender involucrarme en presuntos desvíos de recursos de otras áreas de gobierno para fines ilícitos en los años 2017 y 2018 “en los que fue titular en cancillería”. Mas bien, dijo Videgaray, una afirmación así pone en evidencia la falta de escrúpulos y lógica en estos señalamientos .

Consideró que a estrategia legal de la representante de Robles de nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador, porque ésta no se combate con mentiras y fabricando culpables.El ex secretario reiteró que está listo para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir al esclarecimiento de la verdad pero reiteró que no permitirá que se le difame.

El abogado de Robles dijo hoy que la ex funcionaria dirá a la FGR que los recursos desviados de la Estafa Maestra se destinaron a campañas electorales del PRI, incluida la de 2018, y la del 2012 donde fue electo Peña Nieto. El litigante aseveró que Videgaray fue quien dio instrucciones para que se utilizaran recurso públicos en favor de los entonces candidatos priístas.