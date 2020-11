A revisión, toda la iniciativa sobre 'outsourcing', dice López Obrador

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que en un “un buen ambiente de diálogo con los representantes empresariales” sobre la subcontratación laboral, se acordó que ellos “no protegerán a quienes abusan de este mecanismo” y se abre la posibilidad de revisar toda la iniciativa de ley para convencer sobre qué hace falta y, en el caso de que se tenga razón, hacer modificaciones; tener capacidad de rectificar, no caer en la autocomplacencia”.

En la conferencia matutina del martes, indicó que los líderes empresariales están en el plan de “ayudar, no están en contra de los trabajadores, que haya justicia. Les preocupa que vaya a significar tener que contratar de manera directa, permanente a trabajadores, y que pueda haber sanciones, sobre todo que se apliquen de manera discrecional, autoritaria. Les garantizamos que eso no va a suceder y que se está dialogando y se va a llegar a un acuerdo”. En todo esto siempre son pocos los que actúan mal con todo, aseguró.

“Vamos a llegar a un acuerdo, que se proteja a los trabajadores, que no haya defraudación y, al mismo tiempo, se den facilidades a empresas”, sostuvo tras el encuentro de ayer en Palacio Nacional.

No obstante, el mandatario descartó la posibilidad de regular el outsourcing en 2021 porque “ya no se puede seguir deteniendo esto, no se pueden seguir tolerando irregularidades; todo esto que pasa en los diciembre, más allá de lo normal, que se pierden, 300-400 mil empleos” y se vuelven a recontratar a los trabajadores en enero, febrero, lo que les afecta

Resaltó que ayer inició un proceso de consultas y de intercambio de opiniones con los líderes de todas las cámaras empresariales y las distintas dependencias del gobierno federal que participaron en la elaboración de la iniciativa que regula la subcontratación: SAT, Procuraduría Fiscal, Seguro Social, Consejería jurídica y más, en un trabajo coordinado.

El de anoche, sostuvo, “fue un buen encuentro y se acordó que a partir de hoy empiezan a revisar toda la iniciativa. Los funcionarios explicarán el contenido, las razones y también a escuchar los puntos de vista de los representantes empresariales. Pensamos que esto va a llevar toda esta semana y tenemos de nuevo una reunión ya definitiva el lunes en la noche”.

Se decidió, mencionó, estar en sesión permanente, “como se dice en el lenguaje parlamentario. Es un encuentro de todos los días para hacer una revisión. No se sabe todavía en qué termine este diálogo constructivo para que se llegue a un arreglo”, pero nosotros lo que queremos es que se proteja a los trabajadores.

A los empresarios “se los hicimos ver anoche; no queremos que con estrategias que se crearon durante el periodo neoliberal se deje sin prestaciones a los trabajadores, se les liquide, se les cancele el contrato en noviembre, para que en diciembre ya no estén recibiendo aguinaldos, la parte que les pueda corresponder del reparto de utilidades y otras prestaciones, y luego los vuelvan a recontratar. Se nos hace no sólo injusto, sino inmoral y así se los hicimos ver”.

El presidente recordó que el mecanismo de subcontratación se creó en el periodo neoliberal y cuestionó que una empresa llegó a manejar 200 mil trabajadores, lo que “no pasa en ningún lugar del mundo”. Insistió que esa empresa al mismo tiempo maneja facturas, “porque iban de la mano este procedimiento de subcontratación con las facturas falsas y era evasión, afectar a los trabajadores y corrupción”.

Zoé Robledo, director del IMSS, explicó que hay una parte de la subcontratación que tiene que ver con trabajos especializados, pero “aquí lo que ha ocurrido es que toda la nómina está alojada en una empresa diferente”.



Señaló que cuando afectan las caídas de empleos en diciembre tiene que ver con cuestiones tanto fiscales como de pago a la seguridad social, lo que afecta a los trabajadores y ocurre, subrayó por parte de las grandes empresas.