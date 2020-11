Se revisará con IP casos en los que se acepte 'outsourcing': AMLO

Ciudad de México. Ante las críticas sobre el impacto en los empleos que tendría la iniciativa para regular la práctica de outsourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó: ¿para qué vamos a estar promoviendo empleos mal pagados? Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, El salvador sea más elevado. Criticó que durante todo el periodo neoliberal, cuando se avalaron las reformas que hicieron proliferar estas prácticas, se redujo el salario.

Al ser cuestionado sobre los pormenores de esta iniciativa, dijo que el gobierno conversará con el sector empresarial para determinar en cuáles casos se podría operar el outsourcing sin que se registren abusos, anticipando que en el sector público federal esta práctica ya no se va a repetir.

Lo que se trata es que “no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo en actividades que lo requieran, y en el resto de actividades lo que tienen que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores no permitirlo”.

López Obrador censuró esta reforma promovida en el periodo neoliberal bajo la justificación de que mediante esta vía las empresas se iban a dedicar solo a producir y prestar servicios. Se les daba la opción de contratar a una empresa para que se hiciera cargo de la relación laboral. “Esto ha significado un abuso, creció muchísimo el número de trabajadores que están bajo esta disposición".

Tras informar que en el 2018 fueron despedidos 378 mil 560 trabajadores en diciembre para no pagarles prestaciones y en el 2019 a 378 mil 560, dijo que si esa práctica se repite en este año, se habrá perdido gran parte de las plazas laborales que se han podido recuperar del millón de empleos perdidos en la pandemia y que entre agosto y noviembre suman ya 500 mil.

“Estamos haciendo la revisión para que no se den estas irregularidades para decirlo amablemente, porque van en contra de los trabajadores porque además como autoridad nos dimos cuenta de que están utilizando estas maniobras, si no actuamos nos convertimos en cómplices, y no lo podemos hacer en ningún caso".