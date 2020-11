Ligera alza de homicidios dolosos durante octubre

Ciudad de México. La incidencia de homicidios dolosos en el país registraron un incremento en octubre al registrarse 2 mil 944 frente a 2 mil 733 cometidos en septiembre, aseveró el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja. A pesar de ello, consideró que se mantiene la tendencia en esta administración, pues se frenó el crecimiento exponencial registrado desde 2015 .

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la violencia en el país es heredada de los gobiernos neoliberales, se dañó mucho al país y es un proceso de transición donde todavía tenemos que enfrentar lo que viene detrás. Siempre repito que no termina de morir lo viejo y tampoco termina de nacer lo nuevo, por eso no hemos podido detener como quisiéramos la violencia. Hemos avanzado, pero nos falta . En Guanajuato se dejó arraigar a la delincuencia organizada, hubo, si no contubernio, impunidad. No se atendió el problema y creció mucho desde abajo, desde las colonias .

Sobre la persistencia de asesinatos de periodistas, como el ocurrido recientemente en Guanajuato, López Obrador ofreció que la Subsecretaría de Derechos Humanos presentará un informe de la situación de las investigaciones y las acciones para la protección de quienes se encuentran amenazados. Estamos en los hechos buscando que no queden impunes, no hay ninguna razón para que no se aclaren esos homicidios, esos asesinatos. No protegemos a ningún grupo de intereses creados .

Durante la presentación del informe mensual de seguridad, Mejía Berdeja destacó que seis estados concentran 52 por ciento de los asesinatos en el país: Guanajuato, Baja California, estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. En 15 municipios se reportaron casi 30 por ciento de las ejecuciones, entre los que destacan Tijuana, Ciudad Juárez, León, Celaya, Culiacán, Cajeme, Zamora, Guadalajara y Acapulco.