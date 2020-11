"Corregir" estrategia contra Covid-19, exige oposición en San Lázaro

Ciudad de México. Al superarse las cien mil defunciones provocadas por Covid 19 en el país, la oposición en la Cámara de Diputados exigió a las autoridades de salud “corregir” las acciones de salud pública implementadas para enfrentar la emergencia. El PAN y el PRD abrieron un abanico de reproches hasta los temas de seguridad y el recorte a las universidades, sin dejar se insistir en la remoción del subsecretario del ramo sanitario, Hugo López-Gatell. Por su parte Morena llamó a la sociedad a corresponsabilizarse en el uso del cubreboca, lavado de manos, y distanciamiento social porque “la situación actual en estos días es peor que cuando se habló del pico más alto de la enfermedad en julio y agosto”.

La diputada Miroslava Sánchez (Morena), presidenta de la Comisión de Salud en San Lázaro adujo que se debe enfatizar el uso del cubrebocas, lavado de manos, y mantener la distancia entre personas. Y refirió que en el norte del país se ha disparado el número de casos, porque “las fiestas se dieron, y la gente no tomó conciencia de que el bicho ahí anda, yo no tengo los datos precisos, pero estamos peor ahorita de cuando se dijo que estábamos en el momento más alto de la pandemia. La velocidad de contagio es tanta que los servicios la hospitalización están comprometidos. No hay una instrucción franca y evidente de que la gente debe educarse.

“La situación esta crítica. No se ha privilegiado la sana distancia, y el uso de cubreboca se relajó. Y somos todos corresponsables, y ahora para enfrentar esta compleja circunstancia debemos ser responsables.”

Recordó que a nivel mundial, la enfermedad ha sido un azote y “en este país, se dejó de cuidar la salud y se permitió que fuésemos un pueblo obeso, diabético, mal alimentado, ¡en ese momento nos encontró la pandemia!, en una situación muy desventajosa. Siente uno mucha tristeza, mucha angustia, desesperación porque uno ve al personal de salud en condiciones muy difíciles de estrés. Todos tenemos que tomar la responsabilidad y las campañas de salud, y para tratar de frenar la cadena de contagios y por ahí se tendría que estar enfatizando en país.”

Con una postura distinta la bancada del PAN, en voz de Michel González. La emprendió contra el gobierno federal, “no fue la enfermedad la que mató a estas 100 mil personas, sino la austeridad mal planeada, los abrazos que recomendaban y la tardía actuación frente a lo que ya pasaba en el mundo desde noviembre y diciembre del año pasado; Morena ya causó mucho dolor”.

La panista reclamó todo, incluso la remoción del subsecretario de salud. “No hay consuelo para estos fallecimientos ni palabra que remedie la negligencia médica que ocasionó el Gobierno de la Cuarta Transformación por medio de Hugo López-Gatell. Nadie se hace responsable en el Gobierno, mínimo una disculpa pública es lo que puede ofrecer el gobierno de López Obrador. Hay que cambiar la estrategia y cambiar a Hugo López-Gatell. Hay opciones viables, en el país contamos con científicos que saben de epidemia y con experiencia en el campo de la medicina que puede aportar mucho para salvar vidas en México.”

Y con esa narrativa, insistió en reclamar al presidente de la República. “Parece que quiere posicionar a México en los números rojos, no hace falta echar mano de la delincuencia ni de homicidios dolosos, nuestro país está brillando de forma negativa, haciendo recortes a los recursos de las universidades y a la ciencia en México”.

En ese tenor, los perredistas en la Cámara de Diputados llamaron a corregir las decisiones y acciones para enfrentar la emergencia sanitaria, “porque es evidente que no han servido para frenar el avance de la pandemia, ni para reducir los contagios ni la pérdida de vidas. Esta situación, que supera con mucho el escenario catastrófico, al que se refirió el subsecretario Hugo López-Gatell, en caso de que México llegara a los 60 mil fallecimientos por Coronavirus, pudo haberse evitado si el Presidente de la República y su partido, Morena, en la Cámara de Diputados, hubieran atendido las propuestas presentadas por diversos sectores de la sociedad, académicos, especialistas, partidos, legisladoras y legisladores.

“Aún es tiempo de corregir y de implementar una estrategia sanitaria más eficaz y una mejor coordinación entre las instituciones de salud, la Federación, Estados y Municipios; destinar más presupuesto para habilitar mejor la red de hospitales públicos, proteger al personal médico y para adquirir la vacuna contra el Covid-19. México no ha superado la primera ola de contagios y la confluencia del Covid-19, con la influenza, provocará un aumento alarmante de contagios y decesos, como ya está ocurriendo en otros países”, vaticinaron.