AMLO: habrá justicia, no fabricación en caso Cienfuegos

Viernes 20 de noviembre de 2020. Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que el caso del general Salvador Cienfuegos no es de justicia selectiva ni significa que se actuará como otros gobiernos. La Físcalía General de la República (FGR) se hará cargo de la investigación y resolver si existen los elementos para juzgar al ex secretario de la Defensa, pero no se puede acusar a nadie si no hay pruebas. Por consigna, no; por política, no. Por venganza, no. Es justicia .

Sin embargo, añadió, si una persona, sea quien sea , cometió un delito y se le demuestra, que sea juzgado, que no haya impunidad, pero tampoco fabricación de delitos.

López Obrador sintetizó: es así como dirían los abogados, reponer el procedimiento. Sin embargo, adelantó que superado el diferendo se mantienen los acuerdos de cooperación con Estados Unidos no es la intención romper con la cooperación, sólo que se mantenga el respeto mutuo y que se cumpla con los acuerdos .

Al respecto, Ebrard destacó que la decisión de la jueza federal Carol B. Amon supone la confianza en que la FGR y el Poder Judicial mexicanos realizarán la investigación con los”más altos estándares de calidad”.

Mencionó que en las negociaciones, México actuó con prudencia, pero “siempre con firmeza y claridad para defender la dignidad de sus instituciones, aunque de ningún modo permitir la impunidad . Si en el contexto de la cooperación bilateral –añadió– hay alguna investigación, indagatoria, indicio de corrupción o de colusión con la delincuencia, que se haga del conocimiento de las autoridades mexicanas, las cuales sabrán aplicar la ley .