Por pandemia, caen ventas de textileros de Chinconcuac hasta en 50%

Chiconcuac, Méx. Productores y comerciantes textileros de Chiconcuac señalaron que las ventas de los productos que elaboran con la imagen de Virgen de Guadalupe han disminuido en más del 50 por ciento, ante la suspensión de peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, debido a la pandemia de Covid-19.

Año con año, desde principios de noviembre cientos de personas abarrotaban los locales del Mercado Benito Juárez, en este municipio textilero para adquirir cobijas, jorongos, gabanes, pañuelos y otros productos relacionados a La Guadalupana, pero la pandemia cambió el panorama.

“Para nosotros la venta sí ha bajado un 50 por ciento porque los peregrinos ya no van a poder ir a visitar la Basílica de Guadalupe, se llevaban cobijas, gabanes, rebozos, colchas y todo lo referente a la Virgen”, contó Guadalupe Yescas, una de las comerciantes.

“Pasando las festividades de Día de Muertos ya empezaban las ventas para el 12 de diciembre, hasta el 5 de diciembre ya estaban bien surtidos y ya se iban de peregrinos, porque igual iban antes los peregrinos a la Basílica”, agregó.

Los productores textileros afirmaron que se preparaban desde meses antes en la elaboración de las prendas alusivas a la festividad guadalupana, y por tradición los que participaban en las peregrinaciones acudían previamente a comprar sus prendas o los que llegaban por el nororiente del Valle de México a la Basílica de Guadalupe pasaban a Chiconcuac a adquirirlas.

Sin embargo, a mediados de noviembre eso no ha sucedido como esperaban.

En la primera semana del Buen Fin las ventas tampoco mejoraron en Chiconcuac, pues la mayoría de los consumidores optan por adquirir aparatos electrónicos o ropa que encuentran en grandes centros comerciales.

“Nos preparábamos, en mi caso, con 500 prendas de la Virgen de Guadalupe y las vendía en los primeros días de noviembre y días previos, aproximadamente vendía el 80 por ciento y el resto durante los días posteriores, pero este año la gente que viene no se anima a comprar porque dice que no tiene caso porque no habrá festividades como en años anteriores”, dijo Alejandro, otro de los vendedores del centro de esa población.

También, apuntaron que los consumidores de otros países que tradicionalmente acudían a comprar las prendas que hacen ahora no han acudido.

“Gente del extranjero venía mucho a Chiconcuac, pero ahorita el turismo ha bajado bastante por las restricciones que hay en muchos países para poder viajar, no pueden salir de sus países y pues no vienen a México y eso sí lo hemos resentido bastante”, mencionó Alejandro.

Chiconcuac se caracteriza por ser productor de ropa principalmente de lana y contar con una de las plazas textiles más grandes del país donde se comercializa el producto. En el municipio se colocan tradicionalmente más de ocho mil puestos los martes, viernes y sábado, pero por la pandemia ha visto reducido el número y mermadas sus ventas.