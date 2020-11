"No está muerta", reforma para eliminar fuero al presidente: Monreal

Ciudad de México. La reforma constitucional para eliminar el fuero al presidente de la república “no está muerta”, precisó el coordinador de Morena –la bancada mayoritaria en el Senado-, y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Aunque el dictamen estaba agendado en la Gaceta del Senado, para segunda lectura en el pleno - discusión y aprobación-, el tema no se abordó por segundo día consecutivo. Al respecto, Monreal sostuvo :

"Ha sido difícil, debo decirlo. Y hoy nos ha consumido toda la mañana, todavía hacer acuerdos sobre la Ley Federal del Cannabis, que acabamos de aprobar. Pero no, no esta muerta la reforma constitucional del fuero presidencial. Voy a insistir la próxima semana, voy a hablar con cada coordinador del Bloque de Contención -PAN, PRI, MC y PRD-. Voy a darme unos días más".

Explicó : "no quise precipitarme y meter el tema en la sesión de hoy (jueves), estoy seguro que si lo hubiera enlistado, no hubiera logrado mayoría calificada, esa es la verdad”.

-El Bloque de Contención ha manifestado que ellos van con el dictamen de reforma constitucional “como se aprobó en comisiones, es decir, con retirar el fuero también a senadores y diputados”.

-Yo los respeto, pero tengo que hacer mi trabajo. Voy a insistir, no me voy a cansar en buscarlos, en encontrar una alternativa, en lograr que pueda construir la mayoría calificada. Ellos son sensatos en su mayoría y en la mayoría de sus actos han actuado con sensatez y prudencia y a ello acudo, por eso no quise precipitar hoy en meter el tema porque estoy seguro que si hoy enlistado no hubiera logrado la mayoría calificada.