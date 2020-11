Niega AMLO amenazas de expulsar a agentes de la DEA

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que como parte de las negociaciones entre México y Estados Unidos relacionadas con el caso del proceso legal que se le seguía al ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, se haya amenazado a las autoridades estadunidenses con expulsar a los agentes de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA por sus siglas en inglés). “Existen acuerdos de cooperación. Que se tienen que respetar”.

Al abundar en las explicaciones sobre la repatriación del general Cienfuegos, el mandatario cuestionó: “¿Cómo es que hay un acuerdo de cooperación en esta materia y no nos enteramos de que va a ser detenido o que está abierta una investigación contra un mexicano”. López Obrador añadió que “no somos cómplices o encubridores de nadie”, pues ahora The Washington Post y The New York Times están diciendo que “amenazamos con expulsar a los agentes de la DEA. No amenazamos a nadie, lo único que hacemos es expresar nuestra inconformidad”.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard afirmó que en el caso del general Cienfuegos México no está defendiendo a un individuo, sino un principio establecido en los acuerdos de cooperación. “México tiene que tener una fiscalía y poder judicial capaz de juzgar conforme a derecho exacto a cualquier ciudadano y en especial a los más altos funcionarios.”

Tras mostrar las primeras planas de los diarios estadunidenses, el canciller destacó que lo México demandó fue el cumplimiento del acuerdo.

“Si se violó el acuerdo, no de la persona del principio. Si ese acuerdo no se respetó ¿que va ocurrir? ¿Nada? ¿Nada más mandamos una nota y ya?

Si no informaron al gobierno de México, ¿que vamos a hacer?. Lo que ordenó el presidente. Hay dos caminos, o se repara esa violación al acuerdo entre ambos, o ponemos sobre la mesa toda la cooperación”. Afortunadamente el Fiscal General estadunidense reconoció que a México le asistía la razón y el derecho.

El presidente aseveró que “la cooperación continua con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, continúa el trabajo de cooperación, no es la intención romper con la cooperación, sólo es que se mantenga el respeto mutuo y que se cumpla con los acuerdos. Creo que está bastante claro a partir de este asunto del general Cienfuegos. Nada de que vamos a poner en práctica una operación para introducir armas a México sin que lo sepa el presidente o con autorización del presidente. Nada de eso. Esos operativos como Rápido y Furioso, esa intromisión en nuestra soberanía nunca más”.

López Obrador dijo que en la secuela de este caso, lo que procede, como dicen los abogados, es la reposición del procedimiento. Al ser cuestionado sobre una eventual “justicia selectiva” con el general Cienfuegos, el mandatario dijo que no se puede interpretar que ya estamos como gobiernos anteriores protegiendo o llevando una justicia selectiva, dando impunidad. “Esto no obedece a la realidad, no tiene que ver con lo que somos.

Sin embargo, consideró que así como no debe de haber impunidad tampoco podemos aceptar que se fabriquen delitos, “es una gran injusticia, el juzgar a inocentes, eso la autoridad competente lo tendrá que aclarar, no porque se trata de agencias o instancias judiciales de otros países, ya ellos son los poseedores de la rectitud y la justicia, esto se fue creando porque no estaban a la altura las autoridades de México”.

Dijo tener la confianza en la investigación que realice el fiscal General de la República. Lo que sucede el general Cienfuegos demuestra la confianza en el gobierno mexicano. “Si no, no permitiría que llevará a cabo esto para que en México sea juzgado el general y si resulta responsable el general, procesado, pero tenemos que hacer valer la soberanía”.