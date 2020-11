Cienfuegos no tiene qué limpiar su nombre; no hay pruebas que lo inculpen: Medina

El ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, no tiene porqué limpiar su nombre porque no existieron pruebas fehacientes que lo inculparan, sostuvo el general en retiro Benito Medina, quien encabeza la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

El representante del PRI, elogió la trayectoria “intachable” de Cienfuegos -quien recuperó la libertad tras una negociación entre funcionarios de Estados Unidos y México-, pues “hace más de 56 años conocí al general Cienfuegos. Es una persona que siempre he respetado y siempre respetaré. Siempre tuve el conocimiento, por mis compañeros y por mi misma carrera, de que la trayectoria intachable del exsecretario Cienfuegos se basó siempre en el honor, en el espíritu de cuerpo a sus compañeros, y el patriotismo que le tiene a México”.

El ex mando militar se dijo afectado por la acción de la justicia estudunidense, “yo como militar me sentía agraviado, agraviado porque para mí era inaudito. Pero hay otra cosa inaudita, es el hecho de que lo hayan dejado en libertad tan rápidamente, es una cosa que no se había visto en Estados Unidos de alguna manera, y entonces eso nos lleva a pensar que los elementos con que contaban en Estados Unidos no eran tan fuertes como para tenerlo detenido como lo tenían”.

El general en retiro, festinó que al ver de nuevo al ex secretario de Defensa en territorio nacional, “nos vuelve el honor, el honor que hemos tenido siempre para responderle a nuestro país en todas las circunstancias, sobre todo cuando hay necesidad del pueblo ahí siempre estamos presentes”.

-¿Debe limpiar su nombre el ex secretario Cienfuegos? -se le insistió.

-Es que hay una cosa, el hecho de que lo hayan acusado de algo que no se comprobó, no tiene por qué en un momento dato limpiar su nombre. Su nombre está limpio en el momento en que lo liberan, en ese momento dicen: no hay nada ya, en ese momento queda limpio.

“Él no tiene por qué justificar el hecho de que lo hayan detenido y lo hayan soltado sin saber exactamente cuáles eran las pruebas que tenían para detenerlo. No tiene por qué limpiar su nombre. Lo que sí les puedo decir, es que seguramente se notó que todos los militares estábamos desconcertados, y en un momento dado, tristes, tristes, porque una situación como ésta nunca se había visto".