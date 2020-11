Arriba el general Cienfuegos a México en vuelo privado

Ciudad de México. El ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, ya se encuentra en nuestro país “sin haber volado en un avión comercial”, según confirmaron fuentes cercanas a los abogados del militar.

Fuentes del gobierno federal señalaron que Cienfuegos arribó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Toluca, y se habría dirigido a una residencia que tiene en Naucalpan, Estado de México, cercana al Campo Militar No. 1.

Conforme a lo acordado en la audiencia celebrada esta mañana en Nueva York, se tenía que informar a la juez Carol B,. Amon en cuanto Cienfuegos estuviera en territorio nacional, lo que hizo mediante un escrito donde el Servicio de Marshals de los Estados Unidos le notificó que el ex secretario “ha sido transportado exitosamente a México.”

El documento está firmado por Allen L. Bode, jefe de la Sección Internacional de combate al Narcóticos y al Lavado de Dinero.

El abogado del general Salvador Cienfuegos Zepeda, Rafael Heredia Rubio, afirmó que en cuanto su cliente llegue a México podrá irse directamente a su casa, pues no pesa en su contra ninguna orden de aprehensión librada por autoridades nacionales.

Previamente, el defensor del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arribó solo en un vuelo comercial a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y no precisó si su cliente llegará a nuestro país en un vuelo comercial o particular, aunque aseguró que sería hoy mismo, lo que se confirmó poco después.