AMLO: toda subcontratación en el gobierno será eliminada

Ciudad de México. Si hay subcontratación en el gobierno, se elimina, porque es inmoral e ilegal, y aprovecho para decir a los empresarios que no me pidan que me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores; no soy encubridor, para que desistan , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno; no puedo mandar una iniciativa para regular el outsourcing si existe, y no habrá ningún problema para basificar a trabajadores del Estado –en específico se le preguntó sobre maestros que dan clases en línea–; no tenemos por qué tener intermediarios .

En conferencia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el procedimiento de extradición del empresario Alonso Ancira continúa, pues el gobierno de España ya dio su anuencia para el procedimiento. Destacó que hay intercambio de información para que se resuelva el proceso.