Se comprarán 80 ambulancias con aportaciones voluntarias de funcionarios: AMLO

Ciudad de México. Con los 80 o cien millones de pesos que se obtendrán de las aportaciones voluntarias de altos funcionarios –lo que incluye aguinaldos y salarios- se comprarán 80 ambulancias para hospitales del IMSS Bienestar, ubicados en las zonas más pobres y marginadas del país, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pronto daremos a dar a conocer cuánto se ha recaudado y les adelanto que ese dinero, que son como 80, cien millones de pesos, se destinará a la compra de ambulancias. Es dinero que nosotros, los funcionarios de alto nivel estamos voluntariamente aportando”.

Señaló que se trata de hospitales de las zonas más apartadas, como los ubicados en Guadalupe Tepeyac, Chiapas, y en Buenavista, Michoacán. “Ahí van a tener una ambulancia y así, en los lugares más remotos, más olvidados; en esos hospitales donde se atiende la gente humilde, la gente pobre”.

Recordó que cuando recorrió los 80 hospitales del IMSS Bienestar constató que no sólo no había médicos y especialistas, sino tampoco ambulancias o que sólo había una que “permanecía mucho tiempo en el taller, y cuando llegaba una gente que requería ser trasladada a donde pudiese tener una intervención para enfrentar un infarto, no había como trasladarlo y se morían o se mueren por no tener la posibilidad de llegar a tiempo”.

Rechazó que a trabajadores de PMI Comercio Internacional, filial de Petróleos Mexicanos, se les exija devolver utilidades que recibieron en mayo. “Es parte de las campañas de distorsiones, de la desinformación de lo que no nos quieren”, indicó.

Insistió que la aportación de aguinaldo es voluntaria y “la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado reciben de manera completa su aguinaldo. Sólo los que estamos hasta arriba de la pirámide, los altos funcionarios, estamos donando parte de nuestro sueldo y del aguinaldo, pero voluntariamente”.