Proceso de extradición de Ancira continúa: Ebrard

Ciudad de México. El proceso de extradición del empresario Alonso Ancira, quien dirigiera Altos Hornos de México, continúa pues el gobierno de España ya dio su anuencia para el procedimiento a partir de que tiene conocimiento de que hay una orden de aprehensión al rechazar la última acción legal promovida por el detenido, informó hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Destacó que hay intercambio de información entre las partes para que se resuelva el proceso.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las recientes afirmaciones de Ancira en el sentido de que su máximo error fue no haber aportado a su campaña: “Es cierto, pues él simpatizaba y era lógico con el PRI-AN porque él fue bien atendido durante mucho tiempo, desde la época de Salinas de Gortari”.

Consideró fraudulenta y un "atraco" la operación que hizo Ancira con la venta -pues se hizo con un sobreprecio de 200 millones de dólares- de la planta de Agro Nitrogenados. "Es uno de los negocios más jugosos en el mundo”.

Al referirse a la situación del empresario y las imputaciones recientes que hizo, López Obrador aseveró que “él no me apoyo ¿cómo me va a apoyar si yo antes de la elección ya lo estaba denunciando porque vendió una planta que era pública y llegó a sus manos convertida en chatarra, la vendió a 200 millones de dólares más de su costo real?”.

Señaló que ahora Petróleos Mexicanos , que adquirió la planta en una operación ligada al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, arrastra una deuda de mil millones de dólares. Se han invertido 500 millones de dólares más y apenas se está echando a andar.

Al abundar en torno la afirmación de que el error de Ancira habia sido no apoyarlo, López Obrador dijo que efectivamente no recibió el apoyo de la oligarquía o grupos de intereses creados que se fueron formando desde la epoca de Salinas. “a mi me apoyo el pueblo”.