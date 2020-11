Ninguna subcontratación en el gobierno, advierte AMLO

Ciudad de México. Si hay subcontratación en el gobierno se elimina y a los empresarios les digo: “No me pidan que me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores, no soy encubridor y mejor que desistan”, señaló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno. No puedo mandar una iniciativa” si la hay. “No creo que haya ningún problema para la regularización. No tenemos por qué tener intermediarios”, aseguró.

Confió que el Congreso apruebe lo más pronto la iniciativa de reforma que envió para acabar con esa figura. “Si el Congreso, los diputados, quieren que se mantenga la subcontratación, son libres, es un poder independiente, pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores”.

Recordó que había despachos que se encargaban de la subcontratación y “muy influentes, hasta con apoyo de los medios de información. Había un despacho que manejaba a cerca de 200 mil trabajadores de este mecanismo. Un despacho muy vinculado también a la entrega de manejo de facturas falsas”.

Insistió que el outsourcing es ilegal en el caso de los servidores públicos. “Puede ser que en las escuelas privadas exista ese mecanismo, pero en educación pública el responsable es el gobierno, sea de estado o federal”, pero no debe existir.

“La subcontratación se está evitando porque se abusaba, despedían a los trabajadores en diciembre para no darles sus prestaciones, sus aguinaldos, su reparto de utilidades y los volvían a contratar en enero, en febrero”.

A pregunta expresa sobre outsourcing en el gobierno, particularmente para el caso de maestros que dan clases en línea, afirmó no tener información, pero “donde haya se termina”.

Indicó que se han basificado 370 mil maestros en lo que va del gobierno, “como nunca y vamos a seguir haciéndolo. Tengo el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud que están por honorarios, trabajan de eventuales, pero se va a impedir la subcontratación y no sólo en el sector privado, en el sector público.

“Es para todos, es en beneficio de los trabajadores y también de la hacienda pública, del Seguro social y del Infonavit”, indicó