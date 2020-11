Desmiente fiscal de Ayotzinapa información periodística sobre 2 militares

Ciudad de México. El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, negó que se haya judicializado a dos militares presuntamente involucrados en la desaparición forzada de los 43 normalistas, por lo que subrayó que no cabe la aseveración de fracaso en el proceso de investigación por esos hechos.

En una respuesta a la información presentada el domingo por La Jornada, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que la instancia a su cargo sólo ha requerido la detención de un elemento de las fuerzas armadas ligado a los crímenes, el capitán José Martínez Crespo, a quien se refirió como José M, quien fue aprehendido el pasado 11 de noviembre.

El domingo, este diario publicó que la unidad a cargo de Gómez Trejo no logró obtener órdenes de aprehensión en contra de dos militares presuntamente implicados con el cártel Guerreros Unidos y señalados de participar o incurrir en acciones omisas para evitar la desaparición de los 43 normalistas entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Lo anterior, de acuerdo con funcionarios federales con acceso al caso. Las fuentes agregaron que los jueces federales que conocieron de los expedientes de consignación determinaron que la investigación de la FGR está mal integrada y no se cuenta con pruebas suficientes para inculparlos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

Al respecto, el fiscal especial aclaró: la aseveración en el encabezado de la primera plana no corresponde a la realidad. La Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la FGR, que se encuentra a mi cargo, no ha judicializado a ninguno de los dos elementos militares que se señala en el texto, por lo que no cabe la aseveración de fracaso .

Señaló que debido a que los elementos militares señalados no han sido judicializados por la unidad a su cargo, sus casos en específico no han llegado a manos del Poder Judicial.