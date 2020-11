Si no se abre una compuerta, Villahermosa se inunda por completo: AMLO

Ciudad de México. Al explicar la decisión de inundar las zonas más pobres de Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó hoy que se tuvo que optar entre inconvenientes -”que a mi me duele mucho” - para evitar mayores afectaciones.

“Dije eso, por qué lo hicimos, lo planteé: si no cerrábamos esa compuerta que se llama el Macaio, Villahermosa se hubiese inundado completamente”.

Anunció que para evitar que se repita esta situación, se desazolvarán los ríos y emitirá un decreto para el manejo de presas, de tal manera que la prioridad ahora no será la generación de energía eléctrica sino la protección civil y que se mantengan bajos los embalses de las presas de Malpaso, Peñitas, Chicoasén y Angostura, para que cuando llegue la temporada de lluvias entre agosto y octubre no estén llenas.

Explicó que el río Grijalva, se bifurca en Tabasco y hay dos ramales, el Samaria y el Carrizal, este último es el que atraviesa Villahermosa y donde se construyó hace tiempo una compuerta, para proteger la capital del estado, pero que nunca se había utilizado. Por eso se determinó ahora utilizarla para que el agua que se desfogó de las presas, se canaliza por el Samaria y fue lo que inundó las zonas más bajas.

“Si no se hubiera determinado “estaríamos hablando de más gente (afectada) pero además por la corrupción vive en las zonas más bajas, también en la ciudad, no solo en las comunidades, porque se les dio permiso de construir a empresas inmobiliarias en vasos reguladores, en las zonas más bajas e íbamos a tener muchísimos más afectados. Esa fue la decisión”.

Más adelante se refirió a los cuestionamientos de sus “adversarios” que dicen “que no me mojo. No puedo hacerlo yo nací ahí, padecí inundaciones desde niño, conozco todo eso, no solo conozco sino que fue director del Instituto Nacional Indigenista en Nacajuca. Ahora me dicen mójese, pues no puedo mojar nada mas por la foto, estoy haciendo lo que corresponde que eso ayuda más. Me mojo, me enfermo y que se gana con eso. O que no guarde yo la sana distancia me enferme de Covid. Pues tampoco. Entonces estoy pendiente, es mi corazón el que les doy siempre, son mis sentimientos, mis convicciones de amor, no soy un farsante, no soy fifí”.

Reiteró que este martes se formalizará el plan integral de atención para resolver de fondo el problema de Tabasco que involucrará la participacion de los gobernadores de Tabasco y Chiapas, que implicará no solo el decreto para un nuevo manejo de presas, sino el reforzamiento del plan de atención a los damnificados para que no falten medicinas y alimentos para atender en lo inmediato que involucrará, dijo, el reforzamiento de los programas sociale en esa zona.

Posteriormente, dijo que se procederá a la limpieza de las casas, la desinfección de las mismas porque hay muchos moscos. Posteriormente la reconstrucción de las viviendas, pintarlas y la recuperación de todos los enseres que perdieron estufas, refrigeradores entre otros.

Recordó que en su momento los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad habían recomendado desfogar de Peñitas hasta 2 mil 500 metros cúbicos por segundo, lo cual, dijo detuvo.

"Si soltamos los 2 mil 500 se hubiera ido a pique todo Tabasco, todo Villahermosa y todo. Una vez que logramos reducir el volumen que ahora está en mil 200 metros cúbicos -porque estamos también sacando agua de Mal Paso - preparándonos porque viene otra tormenta, otro huracán, que ojalá no nos pegue de nuevo porque va a complicar las cosa,s pero estamos manteniendo en reserva las presas".