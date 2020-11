Que Frena "resuelva sus diferencias": López Obrador

Ciudad de México. La permanencia del movimiento denominado Frente Nacional Anti AMLO en el Zócalo capitalino a pesar del anuncio realizado de que se iban a retirar obedece a las diferencias que tienen al interior, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien destacó que a lo largo de toda la movilización que efectuaron se les respetó su derecho a disentir y manifestarse. “Ojalá resuelvan sus diferencias”, comentó.

Consideró que ese movimiento no tiene una “causa justa” porque ya existen mecanismo democrático para la revocación del mandato si es quieren que yo me vaya. “Si la gente dice que yo me vaya, pues dejo la Presidencia, en la democracia pueblo pone y el pueblo quita. Como voy a estar gobernando el país con el propósito de transformar si no cuento con el apoyo de los ciudadanos, no tiene sentido gobernar así, por el afán individualista, la parafernalia del poder”.

López Obrador dijo que “yo llegue aquí por principios y la causa de transformar a México, de arrancar d raíz el régimen de corrupción, injusticias y privilegios. Como avanzaríamos si no contamos con el apoyo del pueblo. No estaríamos mas que de florero, de adorno para transformar se requiere autoridad moral y autoridad”

Durante su conferencia de prensa dijo que aun en caso de que se levantara el plantón del Frenaa en el Zócalo, no habrá una concentración en ese sitio en ocasión del segundo aniversario de su gobierno . “Nos gustaría mucho llamar al pueblo para reunirnos” pero no podemos por la pandemia y la necesidad de guardar la sana distancia y cuidar a la gente.

Sin embargo, precisó que el próximo 20 de noviembre se va a efectuar una parada militar en ocasión del aniversario de la revolución mexicana, de donde surgieron el movimiento revolucionario, anticipando que ese día será el general Luis Cresensio Sandoval quien será el orador principal de la ceremonia

Por la tarde, habrá una concentración en el Campo Marte, para entregar apoyos a 900 deportistas de alto rendimiento, se les va adelantar los recursos para que ellos administren su dinero para prepararse. Dijo que la ceremonia se efectuará con las medidas sanitarias,