Operativo para liberar casetas 'tomadas' es permanente: AMLO

El operativo para liberar las casetas de personas que las han tomado para solicitar dinero es permanente y se va a ir liberando todas las casetas porque “es toda una provocación, no hay ninguna razón, no se defiende ninguna causa justa, es como el huachicol, le están robando al pueblo”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuestionó que en algunos casos, organizaciones que tienen malos antecedentes, que están armados le pagan al gente para estar ahi y asaltan a los automovilistas.

Durante su conferencia de prensa, señaló que quienes toman una caseta “le están robando al pueblo, porque el presupuesto no es del gobierno, no es de los funcionarios, es dinero del pueblo (…) el que está en una caseta, pues le está robando al pueblo, el que está ahí cobrando y luego amenazando automovilistas, algunos armados, además muchos vinculados, por si no lo saben porque los lleva a la caseta y les pagan, no en todos los casos pero si, hay estos ejemplos de que los llevan para que esten ahi y les pagan”.

En otro orden de ideas, al ser cuestionado sobre medidas obligatorias para usar el cubrebocas en algunas entidades, comentó que es respetuoso de las decisiones de cada entidad pero su gobierno no impulsará ninguna medida que implique sometimiento u obligatoriedad. En su consideración, en esta etapa hay un pueblo con un “grado de conciencia que ya quisieran otros países” pues ha portado bien incluso en el periodo más difíciles, cuando se debió estar en confinamiento.

Consideró que en el país ya “somos mayores de edad” por lo que no se requieren medidas obligatorias pero “hay quienes tienen afanes muy autoritarios, represivos, así es el conservadurismo. Es mano dura. Respeto pero yo no comparto que haya castigo, medidas represivas, tienen que convencer no vencer.”