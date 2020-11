Anuncia AMLO comisión para manejo de hidroeléctricas en Tabasco

Ante el pronóstico del nuevo fenómeno meteorológico toco madera, pero al tener bajo el nivel en Malpaso y Peñitas podemos ­resistir sin tener que soltar más agua y afectar , subrayó el Presidente al insistir en un manejo adecuado de las presas en la entidad. Tras un recorrido por Macuspana y su natal Tepetitán –donde aseguró a sus paisanos que no están solos y no les faltarán apoyos–, aseguró que a excepción del Usumacinta, está bajando el nivel en el resto de los ríos.

Tenemos, precisó, finanzas públicas sanas y lo que se necesite será bien administrado para que no ocurra como antes que se fue creando un grupo de proveedores favoritos que pululaban alrededor de las llamadas declaratorias de emergencia del famosísimo Fonden, que era un fondo, pero de corrupción .

Entre las acciones en beneficio de la población para evitar las inundaciones, prevenirlas , mencionó un programa de desarrollo urbano, en particular para vivienda; ampliar las pensiones para menores con discapacidad y a adultos en esa condición; incrementar las becas para estudiantes en zonas afectadas; obras de infraestructura y subrayó la compra de las dragas necesarias para desazolvar ríos.

Tras sobrevolar zonas afectadas, acompañado por los titulares de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Almirante Rafael Ojeda, y de Protección Civil, Laura Velázquez, destacó que el desfogue de Peñitas pasó de 2 mil 100 metros cúbicos por segundo, hace ocho días, a mil 100, para no afectar tanto la planicie del estado, sobre todo los municipios de Jalpa, Nacajuca y Centla.

López Obrador rechazó para tomarse la foto ir a una colonia y ponerse una botas que sé no me van a cubrir y me voy a mojar para ir a entregar una despensa , tras explicar que siempre ha ayudado y se ha enfrentado a inundaciones. Yo soy liberal y la Biblia dice que lo que da la izquierda no lo tiene que saber la derecha .