Preocupa posible huracán; pero hay manejo adecuado de las presas: AMLO

Villahermosa, Tab. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la preocupación mayor, ante las inundaciones que provocaron lluvias atípicas en Tabasco, Chiapas y Veracruz es el “posible huracán” que se está formando, luego que el que gobernador tabasqueño, Adán Augusto López, aseguró que hay 18 puntos críticos en la entidad.

“Se está pronosticando otra posible tormenta, otro posible huracán. No hay nada todavía en firme, certero, toco madera, pero al tener bajo el nivel en Malpaso y Peñitas podemos resistir, sin tener que soltar más agua y afectar”, aseguró en conferencia de prensa.

En el centro de acopio –a donde llega toda la ayuda nacional e internacional–, instalado en el Parque Tabasco, en Villahermosa, aseguró que los niveles de los ríos están bajando, con excepción del Usamacinta y subrayó que hay manejo adecuado de las presas, en particular Peñitas.

Anunció que creará la comisión del Río Grijalva, que se encargará del manejo de las hidroeléctricas Angostura, Chicoasen, Malpaso y Peñitas. A cargo estará un “profesional y vamos a procurar siempre que para los meses de lluvia -de agosto a noviembre- estén los embalses prácticamente sin agua para que, aunque llueva muchísimo como ahora, no tengamos problemas en la planicie de Tabasco.

Significará, agregó, “parar por algún tiempo o en ciertos periodos la turbinación en las presas; a lo mejor vamos a producir menos energía eléctrica, pero se va a priorizar la protección civil”. Esto se complementará, agregó, con dragado de ríos y con la construcción de bordos para “buscar una solución de fondo estructural”.

Recalcó que se tienen disponibles los recursos –sin mencionar cifra– para financiar el programa integral en beneficio de los afectados por las inundaciones en los tres estados, mismo que se definirá el martes en Palacio Nacional en reunión del gabinete con los gobernadores de Chiapas y Tabasco.

Mencionó acciones en beneficio de la población para “evitar las inundaciones, prevenirlas”, ayudar a la gente en cuanto a enseres domésticos; iniciar un programa de desarrollo urbano que contemple ampliación, mejoramiento, construcción de vivienda y reforzarán los esquemas de bienestar.

Las pensiones para niñas y niños con discapacidad se ampliarán para adultos, además de que las becas para estudiantes también aumentarán en zonas afectadas, sin que la participación federal para Tabasco incremente. Precisó que los apoyos se entregarán de forma directa a los afectados y prometió transparentar el apoyo que se recibe, incluso de gobiernos extranjeros, como Alemania y Rusia, y que es manejado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Respecto a Peñitas, López Obrador aseguró que hay una reducción del desfogue de agua, al pasar de dos mil 100 metros cúbicos por segundo, en dos horas, hace ocho días, a mil cien, con lo cual no se afecta tanto la planicie del estado, sobre todo los municipios de Jalpa, Nacajuca y Centla.

Añadió que como medida preventiva, también están bajando gradualmente el llenado del vaso de Malpaso, ante el pronóstico de otra posible tormenta o huracán.

“La ayuda va a llegar, ya está apoyándose, pero será para todo los damnificados”, remarcó y dijo que analizan cuanto darán a cada familia –a los primeros 38 mil afectados les dieron 10 mil pesos por familia.

Tenemos, precisó, finanzas públicas sanas y “lo que se necesite”, además de que será bien administrado para que no ocurra como antes que “se fue creando un grupo de proveedores favoritos que pululaban alrededor de las llamadas declaratorias de emergencia del famosísimo Fonden, que era un fondo pero de corrupción”.

El presidente, acompañado además del gobernador, por los secretarios de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; de Marina, almirante Rafael Ojeda, y la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, afirmó que también aplicarán campañas de desinfección y limpieza para que “no se junten problemas de inundación, lluvias, humedad, con pandemias”.

Después de que la Comisión Federal de Electricidad suspendió el suministro de energía eléctrica en poblaciones de Tabasco y Chiapas, afectadas por inundaciones o deslaves, comentó que el servicio se restablecerá cuando mucho en tres días.

López Obrador aseguró que en Tabasco se mueve como “pez en el agua” y siempre ayudó en las inundaciones. “Me he mojado siempre, como voy ir, para tomarme la foto, a una colonia con unas botas que sé no me van a cubrir y me voy a mojar para ir a entregar una despensa . A lo mejor los que nunca han hecho eso tienen que mostrarlo. Además, soy liberal y la Biblia dice que lo que da la izquierda no lo tiene que saber la derecha”.

Estamos actuando con responsabilidad, “no hay corrupción. Esa es una diferencia sustancial (con relación a otros sexenios); no solo por tratarse de Tabasco, sino de un asunto muy delicado, lo estamos ateniendo de manera directa todos los días”.

El mandatario anticipó que si hay necesidad, mañana en el aeropuerto de Villahermosa, tras una reunión de evaluación, antes de regresar a la Ciudad de México dará otro informe a la prensa.