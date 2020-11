AMLO le pide a ex gobernador de Nayarit no esconderse

Ciudad de México. Desde Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, que dé la cara y no se esconda, luego que un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio del Fondo de Inversión y Recoinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado.

“A cualquier implicado en un delito le recomendaría que enfrente su situación, que nadie se esconda, se fugue; hay que dar la cara y que se confíe en que existe un auténtico Estado de derecho. No es como antes, un Estado de chueco”.

En conferencia de prensa, explicó que nadie es perseguido por consigna “ni se pueden fabricar delitos; cualquier persona tiene derecho a la defensa. Desde luego es un llamado, se tiene que tomar como un exhorto a cumplirse de manera voluntaria”.

El presidente sostuvo que es un asunto que tiene que ver con las Fiscalía Estatal y General de la República. “Están trabajando de manera coordinada. La orden de aprehensión para el ex gobernador se promovió desde Nayarit”, comentó.

Por otra parte, explicó que no tiene muchos elementos sobre la denuncia de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas contra el ex presidente Felipe Calderón, pero recordó que en su momento estuvo en contra de que se despidiera a más de 40 mil “para privatizar la industria eléctrica. Me pareció una injusticia en aquel tiempo, hay que buscar la forma de resolver”.

Estamos esperando, añadió, que se organicen “porque tienen diferencias al interior del sindicato, para que se pueda constituir de manera democrática una directiva, y una vez que haya estabilidad, una representación legal, legítima, buscar opciones para ayudarlos con sus demandas.

“Ya lo estamos haciendo con hipotecas que se están liberando; lo queremos hacer con servicios médicos y también que puedan crear cooperativas”.