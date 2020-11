Turnan a comisiones de San Lázaro plan que regula la subcontratación

Ciudad de México. La Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones la iniciativa de reforma legal enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la subcontratación (outsourcing) de personal. No obstante, precisa el proyecto, para no dañar a las empresas se prevé no considerar subcontratación la prestación de servicios especializados que no formen parte de su objeto social.

La reforma planteada introduce la figura de intermediarios, que podrán realizar tareas de reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, y propone que las empresas sean responsables solidarias en el pago de obligaciones de seguridad social, para lo que plantea un padrón de compañías que puedan subcontratar servicios especializados, siempre que tengan autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Asimismo, busca eliminar la deducibilidad de los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) por contratación de personal, y propone que su evasión o elusión se persiga como delincuencia organizada, en congruencia con la ley en la materia. Precisa que el IVA sólo podrá ser acreditable si el contratante demuestra que está en el padrón de la STPS y ha efectuado el pago de la contraprestación y del impuesto que le fue trasladado.

En el caso del ISR, permitirá la deducción y acreditamiento de los pagos o contraprestaciones de servicios especializados, sólo si las firmas tienen autorización de la STPS para operar y no se refieran a trabajos relacionados con el objeto social o económica de las empresas.