Que se devuelva lo robado, aún con criterio de oportunidad: AMLO

Ciudad de México. Con el recurso judicial de criterio de oportunidad se exhibe “toda la podredumbre y muestra cómo se cometían los atracos” contra la nación, pero lo más importante es la no repetición y que se devuelvan los bienes que se sustrajeron al erario, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado sobre la intención de Emilio Zebadúa, ex oficial mayor con Rosario Robles, de que no le decomisen sus cuentas.

Señaló que ese instrumento jurídico “es muy bueno porque los mexicanos estamos conociendo cómo se llevaban a cabo estos actos de corrupción (como la llamada Estafa Maestra); cómo en los más altos niveles de gobierno proliferaba la corrupción, pero además, al ventilarse, lo más importante es que se logre la no repetición, porque antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les consideraba como gente audaz, se les aplaudía, eran un ejemplo a seguir”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, afirmó no tener detalles de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Zebadúa. “Todo esto lo maneja la Fiscalía (General de la República). Lo que sí sé es que están avanzando y no va a haber carpetazos, no se van a cerrar los expedientes, van a seguir su curso”.

Consideró muy importante que a quienes se apeguen al criterio de oportunidad se les reduzcan penas, pero también lo es la recuperación de bienes.

“No es que ya hablé, ya colaboré y me quedo con mis mansiones, con mis ranchos; quedo libre y nada más voy a firmar a un juzgado y a los cuatro o cinco años a gozar de lo que me robé o les dejé a mis familiares. No, todo esto tiene que ser recuperado, porque son bienes del pueblo”.

O sea, insistió, “tiene que incluirse la reducción de penas, de acuerdo a los procedimientos legales, pero todo lo que se sustrajo del erario tiene que ser devuelto. No puede ser que no devuelvan lo que compraron con sobornos: residencias, aviones y otros bienes de lujo. Eso corresponde a jueces y Fiscalía (General de la República)”.